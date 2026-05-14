Por Redacción EC

Beto da Silva volvió a levantar la mano para ser considerado como el delantero de la selección peruana. Con autocrítica y convicción, el atacante aseguró que cuenta con las condiciones necesarias para asumir ese rol, aunque reconoció que durante mucho tiempo su principal problema fue la falta de gol. “Yo creo que sí tengo todo para ser el ‘9’. Lo que realmente me faltaba era el gol”, señaló en el programa ‘Mano a Mano’.

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