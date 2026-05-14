Beto da Silva volvió a levantar la mano para ser considerado como el delantero de la selección peruana. Con autocrítica y convicción, el atacante aseguró que cuenta con las condiciones necesarias para asumir ese rol, aunque reconoció que durante mucho tiempo su principal problema fue la falta de gol. “Yo creo que sí tengo todo para ser el ‘9’. Lo que realmente me faltaba era el gol”, señaló en el programa ‘Mano a Mano’.

El delantero explicó que en etapas anteriores de su carrera generaba situaciones claras, pero fallaba en la definición, lo que le impedía consolidarse. “He tenido partidos donde me llevaba al arquero y terminaba errándole al arco. Fallaba mucho”, confesó, evidenciando un cambio de mentalidad respecto a su rendimiento dentro del área.

Asimismo, reveló que varios entrenadores le hicieron notar esa debilidad y le pidieron trabajar con mayor seriedad en ese aspecto. Ese consejo, según comenta, fue clave para su evolución. “Muchos técnicos lo hablaron conmigo, me pidieron que lo tome en serio y lo estoy haciendo”, afirmó, destacando su compromiso actual con mejorar su eficacia.

Finalmente, Da Silva se mostró confiado en que este nuevo enfoque le permitirá ganar protagonismo tanto a nivel de clubes como en la selección. Con mayor madurez y enfoque en el gol, el atacante peruano busca dejar atrás sus falencias y consolidarse como una opción real en el ataque nacional.