Gianluca Lapadula volvió a generar reacciones entre sus seguidores, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. El delantero de Universitario de Deportes compartió en su cuenta oficial de Instagram un emotivo video dedicado a su hermano, en el que recopiló imágenes de ambos desde la infancia hasta la actualidad.

La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios de aficionados que destacaron el vínculo familiar del atacante de la selección peruana.

Gianluca Lapadula firmó por un año y medio con Universitario de Deportes. (Foto: Prensa Universitario)

El video inicia con imágenes de Lapadula y su hermano cuando eran niños, compartiendo su pasión por el fútbol mientras corren por un campo y disfrutan del deporte que marcó sus vidas.

Posteriormente, la secuencia muestra el paso de los años y los presenta ya como adultos, esta vez jugando juntos fútbol playa, en una escena que refleja que la conexión entre ambos permanece intacta.

Junto al video, el delantero crema escribió un breve pero significativo mensaje para expresar el cariño que siente por su hermano: “Sangre de mi sangre! Te quiero, hermano!”

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