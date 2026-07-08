Gianluca Lapadula firmó por un año y medio con Universitario de Deportes. (Foto: Prensa Universitario)
Gianluca Lapadula firmó por un año y medio con Universitario de Deportes. (Foto: Prensa Universitario)
Por Redacción EC

Gianluca Lapadula volvió a generar reacciones entre sus seguidores, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. El delantero de Universitario de Deportes compartió en su cuenta oficial de Instagram un emotivo video dedicado a su hermano, en el que recopiló imágenes de ambos desde la infancia hasta la actualidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.