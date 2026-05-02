Yordy Reyna volvió a ser protagonista en el fútbol europeo al anotar el gol que selló la victoria 3-1 del Rodina Moscú frente al Chernomorets Novorossijsk por la segunda división de Rusia. El atacante nacional apareció en el momento preciso para asegurar los tres puntos en un partido clave en la recta final del campeonato.

Con este tanto, Reyna alcanzó los siete goles en la temporada, confirmando su buen presente futbolístico. El peruano ha sido una de las piezas más importantes en la ofensiva del Rodina, aportando no solo goles, sino también desequilibrio y experiencia en momentos determinantes.

🚨 GOL de Yordy Reyna 🇵🇪 | El peruano puso el 3-1 definitivo a favor del Rodina Moscú 🇷🇺 ante el Chernomorets Novorossijsk por la segunda división rusa.



7 goles en la temporada para La Magia, que tiene a su club líder del torneo en posiciones de ascenso directo a la Premier… pic.twitter.com/MOpR9S0lEj — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) May 2, 2026

El triunfo le permite al conjunto moscovita mantenerse como líder del torneo en posiciones de ascenso directo a la Premier League de Rusia. A falta de solo dos jornadas para el final, el equipo depende de sí mismo para lograr el objetivo y regresar a la máxima categoría del fútbol ruso.

La actuación de Reyna ilusiona tanto a su club como a los seguidores peruanos, quienes ven en “La Magia” a un futbolista que atraviesa un gran momento en el extranjero. Su aporte podría ser decisivo en este cierre de temporada donde el ascenso está cada vez más cerca.