Por Redacción EC

Yordy Reyna volvió a ser protagonista en el fútbol europeo al anotar el gol que selló la victoria 3-1 del Rodina Moscú frente al Chernomorets Novorossijsk por la segunda división de Rusia. El atacante nacional apareció en el momento preciso para asegurar los tres puntos en un partido clave en la recta final del campeonato.

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