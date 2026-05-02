Por Redacción EC

Álex Valera dejó en claro que en Universitario de Deportes no bajan los brazos en la lucha por el torneo local. El delantero crema fue directo al señalar que, pese a los tropiezos recientes, el equipo sigue con vida en la pelea y depende de sí mismo para mantenerse en carrera.

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