Álex Valera dejó en claro que en Universitario de Deportes no bajan los brazos en la lucha por el torneo local. El delantero crema fue directo al señalar que, pese a los tropiezos recientes, el equipo sigue con vida en la pelea y depende de sí mismo para mantenerse en carrera.

El atacante nacional enfatizó que el objetivo es claro para el grupo: ganar todo lo que resta. “Seguimos en la pelea del torneo, solo nos queda ganar”, fue el mensaje contundente del goleador, quien reflejó la mentalidad competitiva del plantel en este tramo decisivo del campeonato.

“Tenemos que comenzar a sumar, es un partido importante para nosotros. Tenemos que ganar, estar en la U eso te exige”



Alex Valera, jugador de Universitario



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Además, Valera reconoció que el margen de error es cada vez menor, por lo que cada partido debe afrontarse como una final. En ese sentido, el delantero destacó la importancia de corregir errores y recuperar la solidez para no dejar más puntos en el camino, algo clave en la recta final.

Finalmente, el jugador crema confía en que el equipo responderá en la cancha y podrá sostener su candidatura al título. Con el torneo entrando en su etapa decisiva, Universitario buscará reencontrarse con los triunfos y presionar hasta el final en la tabla de posiciones.