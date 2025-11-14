Continuando con los Premios DT 2025, es momento de reconocer el desempeño de aquellos que nacieron en otro país, pero llegaron a nuestro fútbol para marcar la diferencia. Facundo Callejo, Williams Riveros y Eryc Castillo son los tres nominados a “Mejor extranjero del año” y aquí puedes votar por tu favorito.

Facundo Callejo, delantero de Cusco FC, llegó a inicios de esta temporada al conjunto imperial procedente de Aucas de Ecuador. La expectativa en él era grande y el argentino respondió con goles esta temporada: 24 tantos en la Liga 1.

Su rendimiento ha sido superlativo y, sobre todo, crucial para llevar a Cusco FC a ser protagonista en el campeonato local. Ha marcado el 40% de los goles totales de los ‘dorados’ en lo que va del año y culminó la temporada clasificando a la Copa Libertadores 2026.

Por otro lado, el paraguayo Williams Riveros también aparece en esta categoría sin ninguna discusión. El defensor de Universitario nos tiene acostumbrados a grandes rendimiento y ha sido el pilar defensivo del equipo en la obtención del tricampeonato.

‘Jerarquía’ jugó 35 de los 42 partidos de la U entre Liga 1 y Copa Libertadores, destacó en la mayoría de ellos y cerró una temporada regular. Anotó cinco goles y tuvo un promedio de 7.6 puntos de rendimiento en el último curso.

Por último, está el ecuatoriano Eryc Castillo, atacante de Alianza Lima, quien llegó este año a Matute para marcar la diferencia y convertirse en una de sus principales armas de ataque. Su rendimiento destacó, sobre todo, en el plano internacional, donde dejó partidos memorables en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Castillo suma 10 goles con los blanquiazules repartidos en torneo local e internacional. Ya renovó por un tiempo más y buscará el próximo años superar lo hecho hasta hoy. ¿Qué equipo fue el mejor? Puedes votar aquí.

**********

