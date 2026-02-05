Sergio Peña deja Alianza Lima: rescindió su contrato y llegaría a Turquía como agente libre

Sergio Peña resolvió su contrato con Alianza Lima de mutuo acuerdo, poniendo fin de manera anticipada a su etapa en el club blanquiazul. La salida del volante nacional se produjo luego de un acto de indisciplina, situación que terminó siendo determinante para que ambas partes decidieran cortar el vínculo contractual.

Desde el entorno del club íntimo no se emitió ningún comunicado oficial sobre la rescisión, pero la decisión se tomó tras una evaluación interna del comportamiento del futbolista. Peña, que había regresado a Alianza como uno de los refuerzos más importantes de la temporada, quedó al margen del plantel luego del episodio disciplinario, lo que precipitó su salida.

Más allá de lo ocurrido en Matute, el mediocampista de la selección peruana ya tendría definido su futuro deportivo. Peña continuaía su carrera en el fútbol de Turquía, donde se sumará a un nuevo club en los próximos días, a la espera de cerrar los últimos detalles contractuales.

De esta manera, Alianza Lima pierde a uno de los jugadores llamados a marcar diferencia en el mediocampo, mientras que Sergio Peña busca relanzar su carrera en el exterior tras un breve y conflictivo paso por el cuadro blanquiazul, marcado más por la polémica que por su rendimiento futbolístico.