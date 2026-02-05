Por Fernanda Huapaya

Sergio Peña resolvió su contrato con Alianza Lima de mutuo acuerdo, poniendo fin de manera anticipada a su etapa en el club blanquiazul. La salida del volante nacional se produjo luego de un acto de indisciplina, situación que terminó siendo determinante para que ambas partes decidieran cortar el vínculo contractual.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Atlético Madrid vs Real Betis: cuándo juegan, horarios y canales TV que transmiten la Copa del Rey
Fútbol peruano

Atlético Madrid vs Real Betis: cuándo juegan, horarios y canales TV que transmiten la Copa del Rey

Sergio Peña deja Alianza Lima: rescindió su contrato y llegaría a Turquía como agente libre
Fútbol peruano

Sergio Peña deja Alianza Lima: rescindió su contrato y llegaría a Turquía como agente libre

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”: Gabriel Costa y su posible retiro del fútbol
Fútbol peruano

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”: Gabriel Costa y su posible retiro del fútbol

Esteban Pavez tras su debut con Alianza Lima: “No me lesiono hace mucho tiempo”
Fútbol peruano

Esteban Pavez tras su debut con Alianza Lima: “No me lesiono hace mucho tiempo”