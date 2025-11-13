Unión Minas quedó fuera de la final de la Copa Perú, tras caer por penales ante ASA FC de Chancay. Sin embargo, presentó un reclamo por la mala inscripción de los refuerzos de su mencionado rival y jugará la definición.

A través de un documento, La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado resolvió con celeridad y le dio la razón al club de Cerro de Pasco, por lo que se le da como ganador por 3-0.

“La Comisión concluyó que los dos jugadores mencionados fueron inscritos como refuerzos del Club ASA FC sin cumplir con un requisito fundamental del Reglamento (...) que establece que un jugador puede ser inscrito como refuerzo si su club de origen ha sido eliminado o no figura dentro de la lista de 25 jugadores del equipo titular”, indica parte del documento.

“En este caso, el Club Juventud Huracán Porvenir Supe, de donde provenían los jugadores, no había sido eliminado de la competición en el momento de la inscripción y seguía participando en la Etapa Departamental de Lima”, explica en otras líneas.

En la otra semifinal, en tanda de penales, ANBA de Juliaca se impuso sobre Juventud Huracán de Barranca, y se enfrentará, tras esta resolución a Unión Minas.

