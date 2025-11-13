Unión Minas quedó fuera de la final de la Copa Perú, tras caer por penales ante ASA FC de Chancay. Sin embargo, presentó un reclamo por la mala inscripción de los refuerzos de su mencionado rival y jugará la definición.
LEE TAMBIÉN: Manuel Barreto: “Fue un partido muy difícil y agotador, pero estoy contento con cómo jugamos”
A través de un documento, La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado resolvió con celeridad y le dio la razón al club de Cerro de Pasco, por lo que se le da como ganador por 3-0.
“La Comisión concluyó que los dos jugadores mencionados fueron inscritos como refuerzos del Club ASA FC sin cumplir con un requisito fundamental del Reglamento (...) que establece que un jugador puede ser inscrito como refuerzo si su club de origen ha sido eliminado o no figura dentro de la lista de 25 jugadores del equipo titular”, indica parte del documento.
MIRA: Pedro Gallese calificó de “muy positivo” el empate 1-1 ante Rusia en San Petersburgo
“En este caso, el Club Juventud Huracán Porvenir Supe, de donde provenían los jugadores, no había sido eliminado de la competición en el momento de la inscripción y seguía participando en la Etapa Departamental de Lima”, explica en otras líneas.
En la otra semifinal, en tanda de penales, ANBA de Juliaca se impuso sobre Juventud Huracán de Barranca, y se enfrentará, tras esta resolución a Unión Minas.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC