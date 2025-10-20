Lo que se especuló durante el fin de semana, ayer se hizo oficial. Lima tendrá un nuevo Challenger de tenis y este se jugará desde el lunes 27 de octubre en el Club Los Inkas, aunque la qualy debería disputarse el fin de semana.

La ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) anunció ayer el cambio de sede de Guayaquil a Lima “debido a preocupaciones de seguridad”, como lo mencionan en sus redes sociales.

Ante esa medida, la empresa Igma Sports asumió la responsabilidad de organizar el nuevo torneo en la capital peruana. Ellos, vía un comunicado, aseguraron que este certamen tendrá el nombre de Los Inkas Open y que el evento será con asistencia exclusiva para los socios del mencionado club.

Due to security concerns, the Challenger 75 tournament originally scheduled in Guayaquil, Ecuador for the week of October 27 has been relocated to Lima, Peru.#ATPChallenger pic.twitter.com/wVs3D3RBlp — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) October 19, 2025

Se trata de un Challenger de categoría 75 (los puntos que entrega al campeón) y en el que estaban anunciadas las presencias en Guayaquil de tenistas como Juan Manuel Cerúndolo, Maruano Navone, Cristian Garín, Hugo Dellién, entre otros. Sin embargo, se está a la espera de saber si se mantienen los cuadros del torneo que iba a hacerse en Ecuador.

“Los Wild Cards del torneo se decidirán y anunciarán esta semana”, aseguró Igma Sports, aunque no precisó si se disputará qualy.

Comunicado Igma Sports

—Presencia peruana—

Ignacio Buse no estaba inscrito para el Challenger de Guayaquil, por lo que solo podría jugar este nuevo torneo con una Wild Card. Mientras que Gonzalo Bueno está a unabaja de ingresar al cuadro principal y Juan Pablo Varillas tendría que jugar la qualy, salvo una invitación de último momento.

Tras este torneo, se disputará el Lima Challengar 2, en el Terrazas de Miraflores desde el 3 de noviembre, donde tanto Buse como Bueno están en el cuadro principal y Varillas tiene que jugar la qualy, salvo, otra vez, una Wild Card.

Esta semana no hay actividad para los tres tenistas peruanos, mientras que en España, en el W15 de Villena, Yleymi Muelle avanzó al cuadro principal por segunda vez consecutiva.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.