El club Alianza Lima publicó un video promocional de la llegada de Luis Advíncula a tienda blanquiazul en donde se le puede ver al jugador muy cómodo y contento de estar en La Victoria.

“Es el equipo del que toda mi familia es hincha, mi viejo, toda mi familia esta contenta. Es un privilegio vestir esta camiseta, la verdad”, dice el Rayo en el video publicado en las redes sociales de Alianza.

“Agradecido con Navarro, y Navarro junior porque se portaron muy bien conmigo desde el minuto uno. Carlos (Zambrano) también fue uno de los que me dijo para venir a Alianza. Me decía ven, acá vas a ser feliz”, agregó.

Para Advíncula es claro que ahora el objetivo principal aliancista es campeonar en el torneo local. “Como equipo grande la única consigna que tiene Alianza es campeonar, así que he venido a poner mi granito de arena para lograr ese objetivo”, apuntó.

Finalmente, sostuvo que la hinchada puede esperar de él la mejor versión, la de un tipo que “siempre tira para adelante”, con “sacrificio y temperamento”.

Alianza continúa en Montevideo (Uruguay) participando de la Serie Río de la Plata. Este miércoles 14 de enero los dirigidos por Pablo Guede enfrentarán a Unión de Santa Fe de Argentina.