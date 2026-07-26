Saúl “Canelo” Álvarez puso fin a las especulaciones sobre su futuro al confirmar que volverá al cuadrilátero el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita, en lo que será uno de los combates más importantes de su calendario reciente.

El anuncio también despejó las dudas que surgieron tras la postergación de su pelea originalmente prevista para el 12 de septiembre. En ese momento, no se había confirmado una nueva fecha, lo que generó incertidumbre entre sus seguidores y el entorno del boxeo internacional.

Durante una entrevista con el periodista Ariel Helwani, el tapatío explicó que la decisión de aplazar su regreso respondió a asuntos familiares que retrasaron el inicio de su campamento. Según detalló, enfrentar una pelea de alto nivel sin una preparación completa habría significado una clara desventaja.

Ahora, con la situación resuelta, Canelo aseguró que iniciará su concentración para llegar en óptimas condiciones. Enfrente tendrá al invicto Christian Mbilli, actual campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, en una pelea que se disputará en Riad como parte de su acuerdo con Turki Alalshikh para realizar eventos en el país árabe.