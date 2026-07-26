Por Redacción EC

Saúl “Canelo” Álvarez puso fin a las especulaciones sobre su futuro al confirmar que volverá al cuadrilátero el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita, en lo que será uno de los combates más importantes de su calendario reciente.

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