Franco Colapinto volvió a estar en el centro de la escena en la previa de la temporada 2026 de Fórmula 1, pero esta vez fuera de la pista. La escudería Alpine presentó oficialmente la nueva indumentaria que utilizarán pilotos y miembros del equipo durante el año, y eligió al piloto argentino junto a su compañero Pierre Gasly como modelos de la campaña. La presentación se hizo a través de las redes sociales del equipo, acompañado de un mensaje promocional sobre el “Team Kit 2026” que estará disponible pronto.

La nueva línea de ropa del equipo francés marca un regreso al color azul predominante, dejando de lado el rosa que había caracterizado parte de la temporada 2025. En las imágenes difundidas se puede ver a Colapinto luciendo chombas, remeras y buzos del equipo, reflejando tanto la identidad renovada de Alpine como el espíritu con el que encaran la próxima campaña. Esta indumentaria será utilizada en los paddocks y actividades oficiales de cada Gran Premio a lo largo del año.

Este lanzamiento se da en un contexto de intensa actividad para Alpine, que en los próximos días también presentará su nuevo monoplaza, el A526, en un evento que reunirá a pilotos y dirigentes antes del inicio de las pruebas de pretemporada. Las primeras pruebas privadas están previstas del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y justo después comenzará la etapa de ensayos oficiales en Bahréin.

Para Colapinto, participar como figura en la presentación de la indumentaria oficial es una señal más de su creciente protagonismo dentro de la estructura del equipo, que lo confirmó como piloto titular para toda la temporada 2026. El argentino buscará consolidarse como uno de los nombres destacados en la Fórmula 1, integrando tanto su performance en pista como su presencia en acciones institucionales y de marketing del equipo.