El tenis peruano celebra un logro histórico con Ignacio Buse, quien figura oficialmente en el puesto 36 del ranking ATP tras su destacada actuación en el ATP 500 de Hamburgo. El joven de 22 años firmó la mejor semana de su carrera, consolidándose entre los mejores del circuito mundial.

Buse alcanzó la final del torneo alemán luego de imponerse con autoridad por 6-1 y 6-4 al estadounidense Aleksandar Kovacevic en las semifinales. Su rendimiento fue sólido y dominante, mostrando un nivel que lo posiciona como una de las grandes revelaciones del año.

Este resultado no solo le permitió meterse en su primera final ATP, sino también dar un salto significativo en el ranking, ubicándose dentro del Top 40 por primera vez. Se trata de un avance clave en su carrera, que refleja su crecimiento sostenido en el circuito profesional.

Con este hito, Buse vuelve a poner al Perú en la élite del tenis mundial y abre una nueva etapa para el deporte nacional. Su presente ilusiona y marca un punto de partida para aspirar a objetivos aún más ambiciosos en el corto y mediano plazo.