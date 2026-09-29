La selección peruana dirigida por Mano Menezes afronta un nuevo amistoso de preparación con miras a las Eliminatorias 2030. Perú enfrenta a México en el Sports Illustrated Stadium este martes 29 de septiembre y todo indica que el entrenador de la selección nacional mantendrá el once que perdió ante Estados Unidos. Aparentemente, solo tendrías el ingreso de Erick Noriega en la volante. A continuación, te presentamos la alineación de la escuadra bicolor.

Al arco, iría el capitán Pedro Gallese. La saga defensiva estaría conformada por Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo y Marcos López. Más adelante, la volante integrada por Erick Noriega y Yoshimar Yotún.

Finalmente, los encargados del ataque nacional serían: Gianluca Lapadula, Jairo Vélez, Piero Magallanes y Jhonny Vidales. En la banca esperando su oportunidad estaría Álex Valera, de buen presente en Universitario de Deportes, que es la primera alternativa para reemplazar al ‘Bambino’.

Revisa la alineación de la selección peruana para enfrentar a México por el partido amistoso de fecha FIFA en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey.

Alineación de Perú vs. México por amistoso FIFA

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes Gianluca Lapadula, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

¿A qué hora juega Perú vs. México HOY por partido amistoso?

El partido de Perú vs. México por amistoso FIFA empieza a las 8:00 PM de Perú y 7:00 PM de México este martes 29 de septiembre del 2026 en el Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey.

¿Dónde ver Perú vs. México EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Perú vs. México por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. En México, el partido va a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y Televisa.