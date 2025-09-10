Erick Noriega fue parte de la fecha doble final de las Eliminatorias con la selección peruana, con titularidad en Montevideo ante Uruguay, y con minutos en Lima ante Paraguay.
Es uno de los seleccionados con mejor presente, pero no fue ajeno a la desazón en el plantel por perder los últimos encuentros de un proceso que nos deja penúltimos en la tabla de posiciones.
“Es un momento difícil, un momento doloroso tener derrotas, pero tenemos que poner la cara y vamos a levantar esto”, dijo Noriega en zona mixta.
“Los jóvenes sabemos que tenemos que aportar a la selección, hacer las cosas bien en nuestros clubes para seguir aquí. Estamos preparados", añadió el polifuncional futbolista que milita en Gremio de Porto Alegre.
Cabe mencionar que si bien su vínculo terminaba con el partido final de Eliminatorias, Ibáñez un día atrás confirmó que el mismo presidente de la FPF, Agustín Lozano, le pidió que continuara hasta los amistosos pactados en octubre y noviembre.
“El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos. Le dijimos que sí, obviamente y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha”, apuntó.
