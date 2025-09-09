Alianza Lima está a pocos días de enfrentarse nuevamente en una serie de ida y vuelta frente a la Universidad de Chile y cuando se recuerda aquella ronda del 2010, destaca el nombre del exdelantero blanquiazul José Carlos Fernández.
Precisamente, el ya retirado futbolista fue consultado en entrevista con el programa ‘Desmarcados’ si sería titular en el actual equipo que dirige Néstor Gorosito.
“Yo creo que mi versión del 2010 sería titular en este Alianza. Ese año competí en la selección contra Guerrero y Pizarro, ambos en su mejor momento”, dijo el popular ‘Zlatan’.
“Hice siete goles en ocho partidos en esa Libertadores. Si a (Kevin) Serna lo vendieron por un gol y no sé cuántos millones, ¿a mí por cuánto me hubiesen vendido?”, añadió.
Alianza Lima jugará el jueves 18 de septiembre en Matute ante la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que el partido de vuelta se disputará el jueves 25 del mismo mes.
Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.
