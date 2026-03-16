Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Erick Noriega, actual campeón en Brasil del campeonato gaucho, será uno de los fijos en el equipo de Menezes. (Foto: Gremio)
Erick Noriega, actual campeón en Brasil del campeonato gaucho, será uno de los fijos en el equipo de Menezes. (Foto: Gremio)
Por Redacción EC

El técnico de la Selección Peruana de Fútbol, Mano Menezes, se refirió a Erick Noriega destacando el crecimiento del futbolista y explicó cómo lo proyecta dentro del equipo nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: