El técnico de la Selección Peruana de Fútbol, Mano Menezes, se refirió a Erick Noriega destacando el crecimiento del futbolista y explicó cómo lo proyecta dentro del equipo nacional.

Durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer la lista de convocados para este nuevo proceso mundialista, Menezes recordó que cuando el jugador llegó al fútbol brasileño inicialmente lo tenían considerado como mediocampista de contención. Sin embargo, por necesidades del equipo terminó desempeñándose como defensor central.

“Cuando llevamos a Noriega a Brasil imaginamos que jugaría como contención, pero por necesidad lo colocamos de central. Tiene salida y construcción”, comentó el estratega al referirse al desarrollo del futbolista.

Aun así, el técnico dejó claro que para la selección lo observa principalmente en su posición natural en el mediocampo. “Ahora para la selección lo vemos como contención”, señaló, resaltando, además, su evolución física en los últimos años.

Menezes también valoró el proceso que el jugador ha tenido en el fútbol brasileño. Según explicó, la exigencia del torneo y el estilo de trabajo de su actual entrenador en Gremio, han contribuido a potenciar sus cualidades.

“Ha crecido atléticamente. La esencia del fútbol brasileño lo ha ayudado. Su entrenador actual construye equipo y desenvuelve mucho a los jugadores”, indicó.