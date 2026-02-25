Por Redacción EC

Según Diario Marca, la Selección Peruana sumará un amistoso de alto nivel en su calendario internacional al confirmarse un duelo ante la Selección de España, como parte de la preparación del combinado europeo rumbo al Mundial 2026. El Comercio pudo conocer acerca del amistoso FIFA, sin embargo, aún no hay ningún acuerdo firmado entre ambas federaciones. El encuentro se disputaría el 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, y será uno de los últimos ensayos de la ‘Roja’ antes de su debut mundialista.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.