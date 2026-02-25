Según Diario Marca, la Selección Peruana sumará un amistoso de alto nivel en su calendario internacional al confirmarse un duelo ante la Selección de España, como parte de la preparación del combinado europeo rumbo al Mundial 2026. El Comercio pudo conocer acerca del amistoso FIFA, sin embargo, aún no hay ningún acuerdo firmado entre ambas federaciones. El encuentro se disputaría el 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, y será uno de los últimos ensayos de la ‘Roja’ antes de su debut mundialista.

Este compromiso representaría una gran oportunidad para el equipo peruano de medirse ante una de las principales potencias del fútbol mundial. España utilizaría este partido para ajustar detalles tácticos y futbolísticos, lo que garantiza un rival altamente competitivo y exigente para la ‘Bicolor’.

Para Perú, el amistoso forma parte de su planificación internacional con miras a fortalecer el equipo y dar rodaje a sus jugadores frente a selecciones de primer nivel.

El choque ante España se suma a la agenda de partidos amistosos de la selección peruana en 2026, en un año clave para consolidar el proyecto deportivo. Enfrentar a un rival de esta jerarquía no solo aporta experiencia, sino que también representa una vitrina importante para medir el crecimiento del equipo en la escena internacional.