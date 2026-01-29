Este jueves 29 de enero Mano Menezes llegó al Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y ya pisó suelo peruano.

Todo hace indicar que el experimentado entrenador brasileño es el elegido para dirigir a la selección peruana durante el siguiente proceso clasiicatorio.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) convocó mediante sus redes sociales a una conferencia de prensa con carácter de urgencia para presentar al nuevo técnico de la selección peruana.

El brasileño dirigió el año pasado a Gremio y fue quien pidió el fichaje de Erick Noriega. Tiene experiencia internacional en varios equipos y entre el 2010 y 2012 fue seleccionador de Brasil.