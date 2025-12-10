El surf peruano sigue firme en su camino mundialista. Ayer, se completó una gran parte de los heats de la ronda 2 y todos los peruanos que compitieron avanzaron de fase en el Mundial Junior ISA, con solo una nacional a la espera de definir su serie en Punta Rocas.
La nacional Catalina Zariquiey fue de las más destacadas al liderar su heat en la Sub 16, en que logró una ola de nueve puntos, la mejor puntuación del día de la categoría. En esta división, también avanzó Sofía Artieda y hoy define su pase Brianna Barthelmess.
LOS PERUANOS
En Ronda 3
Sub 18
- Urpi Torres
- Camila Sanday
- Valentina Escudero
- Bastian Pierce
- Alejandro Bernales
- Adrián de Osma
Sub 16
- Catalina Zariquiey
- Sofía Artieda
- Pol Huguet
- Bastián Arévalo
- Luca Chipoco
En Ronda 2
Sub 16
- Brianna Barthelmess
También avanzaron a ronda tres en la Sub 18 los peruanos Alejandro Bernales, Bastian Pierce y Adrián de Osma en varones y en damas lo hizo Valentina Escudero, que se unió a las ya clasificadas Camila Sanday y Urpi Torres.
Así, 11 de los 12 peruanos ya están en ronda 3 a la espera que hoy se una Brianna.
El certamen se disputa en Punta Rocas y las entradas se venden vía Joinnus.
Este jueves
📍 Sede: Punta Rocas
🏄♀️ Damas Sub 18
- 8am: Urpi Torres | Ronda 3
- 8:40am: Camila Sanday | Ronda 3
- 10:20am: Valentina Escudero | Ronda 3
🏄♀️ Damas Sub 16
- 11:40am: Catalina Zariquey | Ronda 3
- 12:40am: Sofia Artieda | Ronda 3
📍 Sede: El Bosque
🏄♀️ Damas Sub 16
- 7am: Brianna Barthelmess | Ronda 2
🏄♂️ Varones Sub 18
- 8am: Bastian Pierce
- 8:40am: Alejandro Bernales
- 11am: Adrian de Osma