El surf peruano sigue firme en su camino mundialista. Ayer, se completó una gran parte de los heats de la ronda 2 y todos los peruanos que compitieron avanzaron de fase en el Mundial Junior ISA, con solo una nacional a la espera de definir su serie en Punta Rocas.

La nacional Catalina Zariquiey fue de las más destacadas al liderar su heat en la Sub 16, en que logró una ola de nueve puntos, la mejor puntuación del día de la categoría. En esta división, también avanzó Sofía Artieda y hoy define su pase Brianna Barthelmess.

LOS PERUANOS

En Ronda 3

Sub 18

Urpi Torres

Camila Sanday

Valentina Escudero

Bastian Pierce

Alejandro Bernales

Adrián de Osma

Sub 16

Catalina Zariquiey

Sofía Artieda

Pol Huguet

Bastián Arévalo

Luca Chipoco

En Ronda 2

Sub 16

Brianna Barthelmess

También avanzaron a ronda tres en la Sub 18 los peruanos Alejandro Bernales, Bastian Pierce y Adrián de Osma en varones y en damas lo hizo Valentina Escudero, que se unió a las ya clasificadas Camila Sanday y Urpi Torres.

Así, 11 de los 12 peruanos ya están en ronda 3 a la espera que hoy se una Brianna.

El certamen se disputa en Punta Rocas y las entradas se venden vía Joinnus.