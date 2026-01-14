Pese a que no tuvo un muy buen paso por FC Barcelona entre el 2023/2024, el delantero brasilero Vitor Roque ha sabido aprovechar su retorno a Palmeiras para consolidarse como figura y revalorizarse a nivel mundial.

Vitor Roque. (Foto: Getty Images)

Desde que llegó al ‘Verdao’ no ha dejado de anotar goles y sus cifras continúan en ascenso: 20 goles y 5 asistencias en la temporada 2025. Esto, sin duda, han hecho de que pese a que no continúa en el mercado europeo, pueda costar incluso más que muchas de las figuras que militan en el Viejo Continente.

Vitor Roque es una de las figuras de Palmeiras. (Foto: Getty Images)

Según el Centro Internacional del Estudios del Deporte, el delantero brasilero de 20 años ha alcanzado un valor de mercado de 85 millones de eruos, es decir, más del triple de del costo que pagó Palmeiras a FC Barcelona para que lo llevaran de vuelta (25 millones de euros).

A la par de eso, muchos clubes europeos ya empezaron a interesarse por él y cuenta con ofertas sobre la mesa. Pero se sabe que se quedará en Palmeiras al menos la primera mitad del año. Posiblemente más adelante pueda volver a Europa.