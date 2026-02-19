AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: conoce a los equipos que jugarán el torneo

La Playa Sol y Mar recibirá a una gran cantidad de entusiastas jugadores de vóley amateur, quienes serán parte de la primera edición del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo. El evento busca promover el deporte y el talento, además de fortalecer los lazos comunitarios y recreativos durante la temporada de verano.

A pocos días de que inicie la competencia, ya se definieron a los 12 equipos participantes y cómo estarán agrupados en las series determinadas por la organización del torneo. Aquí te compartimos todos los detalles.

EQUIPOS CONFIRMADOS

Los Pancitos de la Carretera

Las Cobras

Punto Final

Solypower

Smart Arena

Toco y Me Voy

Las Palmas

Los Increíbles

La Guardería

Tsunami

Villa Coral

Lago Kulisic

GRUPOS CONFIRMADOS

Cabe precisar que la jornada del sábado 21 de febrero comenzará a las 9:30 a.m. con la entrega de la indumentaria oficial del evento, para luego pasar a una breve ceremonia de inauguración, por espacio de 15 minutos aproximadamente.

Acto seguido, se dará inicio a los dos primeros encuentros del campeonato. Estos se jugarán en simultáneo, pues se contará con dos campos habilitados para este full day de vóley.

ITINERARIO DEL EVENTO

¿Quiénes pueden participar del AVA Volley Sunfest?

Es preciso mencionar que en este torneo los jugadores participantes deberán ser residentes de las distintas playas de Asia, así como de las otras consideradas en las bases del campeonato.

Es importante informar que los inscritos deberán ser mayores de 16 años de edad y no podrán ser jugadores profesionales activos o retirados de vóley. Además, cada jugador podrá representar como máximo a 1 equipo.

Todas las incidencias del evento estarán, en exclusiva, a través de la web de El Comercio. Además, se transmitirá EN VIVO y se compartirán fotos de cada partido.

