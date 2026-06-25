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Resumen

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Encuentra una nueva entrega de "Super Cholo" este domingo con "El Comercio".
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Por Carla Sagástegui

La política, la historieta y el fútbol en el año 1962 era cosa de hombres. Muy poco tiempo atrás recién en Perú al menos las mujeres que sabían leer y escribir consiguieron poder votar. Y no todo el mundo estaba de acuerdo. Al otro extremo, el fútbol era el deporte masculino más popular en el mundo entero, con miles de seguidores, pero su presencia en el cómic había demorado tanto como el voto de la mujer en el Perú. Llegó recién en la década de 1950, cuando el deporte también se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra apareció “Roy of the Rovers” (1954) y en Chile “Barrabases” (1954), revista que para cuando se celebró el mundial de Chile el año 1962, ya se había convertido en un tratado futbolístico que incluía desde clases de fútbol hasta fotonovela. Por supuesto Condorito también celebró. Ese es el momento en el que surge el compromiso de Súper Cholo con los campeonatos interplantearios que continuarán a lo largo de la historia de la tan querida historieta peruana, en la que el fútbol forma parte de su identidad. Tiempo después en la década de 1970, aparecerían historietas en serie en el resto del continente, como “Dick, el Astillero” (1971) en Argentina y en Brasil “Pelezinho” (1976).

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