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Afiche de 1908 para la temporada de “Aída” en la Hippodrome Opera Company de Cleveland, en EE.UU. La historia de Aída y su amante Radamés transcurre en Menfis y Tebas, durante la era faraónica.
Afiche de 1908 para la temporada de “Aída” en la Hippodrome Opera Company de Cleveland, en EE.UU. La historia de Aída y su amante Radamés transcurre en Menfis y Tebas, durante la era faraónica.
/ Fine Art
Por Enrique Planas

La Ópera Khedivial es un recinto construido en 1869, en el centro de El Cairo. Allí, el 24 de diciembre de 1871 se estrenó “Aída”, la nueva ópera del entonces compositor más famoso del mundo: Giuseppe Verdi. Lo curioso es que, años antes, cuando el jedive egipcio Isma’il Pasha le pidió un himno para inaugurar oficialmente el teatro, el italiano rechazó la petición. “No es mi costumbre componer piezas ocasionales”, respondió displicente. El jedive insistió solicitándole una nueva ópera “antigua y egipcia”, prometiéndole una puesta en escena espléndida, pero Verdi siguió sin mostrar interés. Fue solo cuando supo que la dirección de la ópera consideraba reclutar a Richard Wagner, y que los honorarios alcanzaban los 150.000 francos, que el autor de Rigoletto aceptó ponerse a trabajar. Eso sí, se negó a viajar a El Cairo para supervisar el estreno porque, declararía, “temía ser momificado”.

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