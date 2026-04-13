Miles de ciudadanos que no pudieron votar el domingo en 13 locales de Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores participan este lunes en una jornada electoral extraordinaria, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lograra instalar las 187 mesas de sufragio que no se habilitaron a tiempo.

Estas mesas representan el 0,2 % del total previsto para los comicios, pero su retraso afectó a 55.261 electores, quienes ahora pueden ejercer su derecho al voto en los mismos recintos, hasta las 6:00 p.m., conforme a la ampliación aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La extensión del proceso fue solicitada por la ONPE como una medida excepcional para garantizar el sufragio de los ciudadanos perjudicados por la falta de material electoral durante la jornada del domingo.

El organismo electoral informó que el problema se originó por incumplimientos en el servicio de transporte contratado para distribuir el material en Lima Metropolitana, lo que generó retrasos en la entrega y la imposibilidad de instalar las mesas en el horario previsto.

Acciones legales en curso

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, anunció que se iniciarán acciones legales y penales contra la empresa responsable del traslado, y aseguró que la institución colaborará con todas las investigaciones que realicen entidades como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Junta Nacional de Justicia.

En paralelo, la ONPE viene atendiendo los requerimientos de información sobre el proceso de contratación del servicio logístico, en medio de cuestionamientos por las fallas registradas.

Repliegue de material electoral

Desde la noche del domingo, las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) iniciaron el repliegue del material electoral, que incluye actas y cédulas de votación. Estas últimas, por primera vez, serán conservadas hasta después de la proclamación oficial de los resultados de las elecciones generales.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR