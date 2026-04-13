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Extienden votación en 13 locales de Lima por retrasos en distribución de material. (Foto: ONPE)
Extienden votación en 13 locales de Lima por retrasos en distribución de material. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Miles de ciudadanos que no pudieron votar el domingo en 13 locales de Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores participan este lunes en una jornada electoral extraordinaria, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lograra instalar las 187 mesas de sufragio que no se habilitaron a tiempo.

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