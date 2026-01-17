La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó, mediante la Resolución Jefatural Nº 000008-2026-JN/ONPE, los modelos definitivos de las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Generales del próximo domingo 12 de abril de 2026.

Esta medida formaliza el diseño del material electoral tras cumplirse las etapas legales de presentación y fiscalización del proceso. El documento oficial, suscrito por el jefe del organismo, Piero Corvetto Salinas, establece las características técnicas tanto para la primera vuelta como para una eventual segunda elección presidencial programada para el 7 de junio.

La ratificación de estos diseños se produce luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicara, el 12 de enero de 2026, que no se presentaron impugnaciones contra los modelos provisionales publicados originalmente en diciembre de 2025. Según la normativa vigente, al haber vencido el plazo sin interposición de recursos por parte de los personeros de las organizaciones políticas, la ONPE procedió a la publicación y divulgación del modelo definitivo.

La estructura de la cédula para la elección general se encuentra dividida proporcionalmente en cinco columnas destinadas a los cargos de presidente y vicepresidentes, senadores (nivel nacional y regional), diputados y Parlamento Andino. En la sección presidencial, el cuerpo de la cédula incluye el nombre de la organización política al lado izquierdo, mientras que al lado derecho se ubican el símbolo y la fotografía del candidato. Para los cargos legislativos, el diseño incorpora recuadros específicos para el voto preferencial, permitiendo que los electores consignen los números de sus candidatos elegidos.

Modelos de las cédulas de sufragio para las elecciones generales del 2026.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el tamaño mínimo de la cédula de sufragio será de 42.00 cm de ancho por 21.00 cm de largo. No obstante, el largo del documento podrá incrementarse proporcionalmente hasta un máximo de 44.00 cm para ajustarse a la cantidad final de organizaciones políticas participantes. El anverso de la cartilla será impreso a todo color, mientras que el reverso se mantendrá a un solo color, incluyendo los espacios obligatorios para las firmas de los miembros de mesa y de los personeros presentes.

Modelos de las cédulas de sufragio para las elecciones generales del 2026.

La resolución también contempla la aprobación de cédulas especiales para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que sufrague en distritos donde se encuentren destacados.

Modelos de las cédulas de sufragio para las elecciones generales del 2026.

Asimismo, se ha definido el modelo para la segunda elección presidencial, el cual tendrá una orientación horizontal con dimensiones de 21.00 cm de ancho por 15.00 cm de largo. Este diseño simplificado presenta los nombres, símbolos y fotografías de las dos organizaciones políticas que obtengan la votación más alta en la primera jornada electoral.

Finalmente, la ONPE ha dispuesto que estos modelos y sus especificaciones técnicas sean puestos en conocimiento del JNE, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de los personeros acreditados. La publicación de este material en el diario oficial El Peruano y en las plataformas digitales del Estado marca el inicio de la fase operativa para la producción del material electoral. Con este paso, el sistema electoral peruano queda habilitado para proceder con la logística de impresión necesaria para atender a más de 27 millones de votantes.