En entrevista al programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, al ser consultado sobre la situación de Mario Vizcarra, cuya inscripción fue rechazada en primera instancia, hizo énfasis en que la norma sobre restricciones contra condenados por corrupción debe respetarse..

“Jurídicamente puedo decir que la norma establece que un condenado no puede ser candidato. Eso dice la norma”, manifestó el titular del Ministerio Público.

Asimismo, aclaró que esta postura no responde a una opinión personal o política, señalando que “no es mi posición, eso dice la norma y las instituciones y autoridades tienen que respetar las normas”.

Estas declaraciones se producen luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declarara improcedente la lista presidencial del partido Perú Primero, la cual encabezaba Mario Vizcarra Cornejo. La decisión del órgano electoral se fundamentó en la existencia de una sentencia firme por el delito de peculado que el candidato registró en su hoja de vida, dictada en octubre de 2005 por un tribunal de Moquegua.

A pesar de que el hermano del expresidente Martín Vizcarra alegó encontrarse rehabilitado tras cumplir una pena de tres años de prisión suspendida, las tachas presentadas por tres ciudadanos fueron declaradas fundadas.

El JEE aplicó el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, modificado por la Ley N°30717, que prohíbe la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios, incluso si ya han sido rehabilitadas legalmente.