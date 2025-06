El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Rubén Darío Cueva Velásquez (31), técnico de una empresa de telefonía, investigado por el presunto feminicidio de la ciudadana venezolana Andreina Farías Torres, ocurrido el 14 de mayo en el distrito de San Bartolo.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres de Lurín, que presentó elementos de convicción que vinculan a Cueva Velásquez con la agresión sexual y posterior atropello de la víctima.

En su confesión, el sujeto confesó que la víctima fue abusada sexualmente antes de ser arrollada por una miniván en la que se desplazaba junto a Jean Carlos Montero Huaylinos.

Cueva Velásquez fue capturado el 26 de mayo en el distrito de Ate, luego de permanecer prófugo por más de una semana. Su compañero, , también implicado en el caso, continúa con paradero desconocido y es buscado por la Policía.

Sujeto brindó detalles sobre el feminicidio

En declaraciones ante la PNP, Cueva relató que él y su compañero estuvieron varias horas en la vivienda de Andreína Farías y que, alrededor de las 11:00 p.m., al salir del baño, encontró a Andreina y a Montero en el segundo piso, cuando este último abusaba de la joven.

Ante ello, la víctima reaccionó alterada, los echó de la casa y bajó tras ellos mientras exigía respuestas. Según Cueva, fue entonces cuando ella intentó impedir que huyeran montándose a la parte delantera del minivan, mientras gritaba desesperadamente por ayuda.

“Él (Montero) prende el carro y me voy atrás, donde siempre voy. Es ahí donde la chica se trepa al carro y golpea el parabrisas. [¿Qué decía?] ‘Mátame pues’. Él, para no hacerle daño, retrocede pensando que se va a soltar, pero la chica no se soltaba del carro y él se va para adelante con toda la fuerza del carro. Yo le dije que no lo haga, pero él no quería que el carro se vaya a la comisaría, que recién lo habían comprado”, detalló.

Lo más grave de su confesión ocurrió minutos después. “Yo le pregunté por qué tiene esa actitud y él primero me dijo ‘la he violado’ y ahí entiendo la reacción de la chica. Yo le pregunto otra vez y ahí me cambió la versión diciendo que fue su consentimiento”, añadió el detenido.