La noche de este jueves 16 de abril, delincuentes dispararon contra una unidad de la empresa de transporte Etul4sa, conocida como El chorrillano o la E, que conecta los distritos de San Juan de Lurigancho y Chorrillos.

El ataque se produjo en la avenida principal Guardia Civil. Según los primeros informes, el vehículo habría recibido al menos cinco impactos de bala.

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El chófer de la unidad salió ileso tras el ataque, aunque los ejecutores de los dispararon lograron huir a borde una moto lineal que, según testigos, fue abandonada posteriormente.

Hasta el cierre de esta nota, aún se desconocía el móvil del atentado. Al lugar de los hechos, llegaron peritos y agentes que circularon la escena del ataque y recogieron las pruebas necesaria para el inicio de las investigaciones.