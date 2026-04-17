Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La noche de este jueves 16 de abril, delincuentes dispararon contra una unidad de la empresa de transporte Etul4sa, conocida como El chorrillano o la E, que conecta los distritos de San Juan de Lurigancho y Chorrillos.
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