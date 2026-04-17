Resumen

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Residentes de la zona exigen mayor seguridad, ante el incremento de la violencia e inseguridad. Foto: Soy Chorrillano/composición GEC
Residentes de la zona exigen mayor seguridad, ante el incremento de la violencia e inseguridad. Foto: Soy Chorrillano/composición GEC
Por Redacción EC

La noche de este jueves 16 de abril, delincuentes dispararon contra una unidad de la empresa de transporte Etul4sa, conocida como El chorrillano o la E, que conecta los distritos de San Juan de Lurigancho y Chorrillos.

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