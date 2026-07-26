La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó el Plan de Operaciones por Fiestas Patrias, que contempla el despliegue de 13,463 efectivos en Lima para reforzar la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante las actividades oficiales por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, informó el Ministerio del Interior (Mininter).
La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó el Plan de Operaciones por Fiestas Patrias, que contempla el despliegue de 13,463 efectivos en Lima para reforzar la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante las actividades oficiales por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, informó el Ministerio del Interior (Mininter).
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Como parte del operativo, el comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola Delgado, decretó la alerta máxima a nivel nacional y dispuso la ejecución de medidas de inteligencia, prevención y control, además de acciones de seguridad vial, regulación del tránsito y protección de los asistentes a la Misa y Te Deum, así como al Desfile Cívico Militar Policial.
“Un plan que contiene las medidas de seguridad desde la inteligencia, la prevención y una alerta máxima a nivel nacional, que ya se encuentra en ejecución. Este plan tiene que ser recibido por las regiones y acondicionado a sus propias agendas cívicas patrióticas”, afirmó Arriola.
El comandante general indicó que estas disposiciones ya se aplican en las diferentes regiones del país, de acuerdo con las actividades cívicas y patrióticas programadas en cada jurisdicción.
En Lima, la Región Policial Lima, la Dirección de Seguridad del Estado, la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección Nacional de Operaciones de Orden y Seguridad y las demás unidades policiales ejecutarán acciones generales y específicas para garantizar el desarrollo de las actividades oficiales.
El plan incluye el control y regulación del tránsito, cierres temporales de vías, implementación de rutas alternas, presencia permanente de efectivos policiales y orientación a conductores y peatones. Estas acciones buscan prevenir accidentes, reducir la congestión vehicular y asegurar la circulación durante el desplazamiento de autoridades y el desarrollo de los actos protocolares.
En el componente de seguridad vial, la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial desplegará 900 efectivos de tránsito a pie, 50 policías en bicicleta y 320 efectivos motorizados, quienes serán distribuidos estratégicamente para garantizar la movilidad y la seguridad de conductores y peatones.
El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general de Policía Humberto Alvarado López, informó que las medidas se iniciarán desde la medianoche del lunes 28 de julio en el Centro Histórico de Lima, con motivo de la ceremonia del Te Deum y los actos protocolares en Palacio de Gobierno y el Congreso de la República.
Asimismo, precisó que se aplicarán restricciones temporales en las vías cercanas a los escenarios de las ceremonias y se habilitarán rutas alternas, con control permanente de los accesos y presencia policial para orientar a los usuarios.
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Para el Desfile Cívico Militar Policial del 29 de julio, la PNP ejecutará cortes de vías y desvíos estratégicos en los sectores próximos al Campo de Marte y en las avenidas utilizadas para el desplazamiento de las delegaciones. Las restricciones se implementarán de manera progresiva y las vías serán reabiertas conforme concluyan las actividades protocolares, con el objetivo de restablecer gradualmente la circulación vehicular.
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