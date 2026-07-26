PNP anuncia alerta máxima y refuerza seguridad para ceremonias por el 205.° aniversario de la Independencia. (Foto: Mininter)
PNP anuncia alerta máxima y refuerza seguridad para ceremonias por el 205.° aniversario de la Independencia. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó el Plan de Operaciones por Fiestas Patrias, que contempla el despliegue de 13,463 efectivos en Lima para reforzar la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante las actividades oficiales por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

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