La presidenta Keiko Fujimori Higuchi fue enfática al detallar las medidas que se implementarán durante su mandato para enfrentar las lluvias, deslizamientos e inundaciones provocados por el Fenómeno El Niño en el país, recordando que en años anteriores estos eventos ocasionaron graves daños en diversas regiones.

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En la primera parte de su pronunciamiento, la mandataria remarcó que se trata de una amenaza del presente que cada año destruye cultivos, aíslan pueblos enteros, rompen carreteras y hunden en la miseria a miles de agricultores en el norte, en el centro y en el sur de nuestra patria.

“El clima no espera los tiempos de la burocracia. Por eso, implementaremos un plan de contingencia nacional frente al fenómeno El Niño que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”, dijo en su discurso.

“Iniciaremos de inmediato la descolmatación masiva de los ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de las cuencas. Destinaremos maquinaria pesada a los puntos críticos e implementaremos un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad”, añadió Fujimori Higuchi.

El pronóstico de ENFEN sobre el fenómeno El Niño para finales del 2026 en el Perú. (Foto: The New York Times)

En esa línea, prometió que los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica. “Nuestros agricultores no estarán solos”, apuntó en este bloque de su mensaje a la Nación, generando el aplauso de los presentes en el Congreso de la República.

“Para enfrentar los retos urgentes que nos trae el Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana emitiremos decretos de urgencia, y solicitaremos al Congreso de la República, facultades delegadas. Además, para los trabajos de prevención y reconstrucción convocaremos a los gobiernos subnacionales a sumarse a estos esfuerzos”, cerró la electa presidenta del Perú.

Mensaje a la Nación

Fenómeno El Niño en Perú

El Fenómeno de El Niño es un evento climático que se origina en el océano Pacífico ecuatorial y se caracteriza por el calentamiento anómalo de sus aguas superficiales. En el caso del Perú, suele provocar un aumento de la temperatura del mar frente a la costa, lo que impacta directamente en los ecosistemas marinos y en actividades como la pesca.

Asimismo, este fenómeno está asociado a intensas lluvias en la costa norte y centro del país, que pueden generar desbordes de ríos, inundaciones y huaicos. En contraste, otras zonas como la sierra sur pueden experimentar sequías.