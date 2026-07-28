Durante su mensaje a la Nación, la mandataria del Perú precisó algunas acciones que se tomarán en su gestión para enfrentar este evento climático. (Foto: El Comercio)
Durante su mensaje a la Nación, la mandataria del Perú precisó algunas acciones que se tomarán en su gestión para enfrentar este evento climático. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi fue enfática al detallar las medidas que se implementarán durante su mandato para enfrentar las lluvias, deslizamientos e inundaciones provocados por el Fenómeno El Niño en el país, recordando que en años anteriores estos eventos ocasionaron graves daños en diversas regiones.

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