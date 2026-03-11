Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Minsa asegura suministro de insulina y supervisa producción en India y China. (Foto: Andina)
Minsa asegura suministro de insulina y supervisa producción en India y China. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud del Perú informó que actualmente cuenta con reservas suficientes de insulina NPH para garantizar el tratamiento oportuno de los pacientes con diabetes mellitus en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.