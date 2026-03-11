El Ministerio de Salud del Perú informó que actualmente cuenta con reservas suficientes de insulina NPH para garantizar el tratamiento oportuno de los pacientes con diabetes mellitus en los establecimientos de salud a nivel nacional.

En ese contexto, y por disposición del ministro Luis Quiroz Avilés, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) activó la compra prioritaria de 75.000 unidades de insulina NPH, con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención médica sin interrupciones.

El sector Salud indicó que esta medida forma parte de la planificación estratégica para garantizar el suministro de medicamentos esenciales. En esa línea, el ministerio también impulsa la compra correspondiente al 2026, que incluye tanto insulinas humanas NPH como insulinas análogas.

Paralelamente, el Minsa señaló que ya se gestiona la compra corporativa para el abastecimiento del 2027, la cual contempla diferentes tipos de insulina con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

Como parte de estas acciones, Cenares realizará por primera vez la compra de insulinas análogas destinadas a pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Esta adquisición se basa en información real de pacientes registrados durante el 2025 en el Seguro Integral de Salud (SIS).

La compra contempla 123.400 unidades distribuidas en cuatro tipos de insulina, entre ellas Glargina 100 UI en presentaciones de 3 mL y 10 mL, Lispro 100 UI de 3 mL y Degludec 100 UI de 3 mL.

Asimismo, el ministerio informó que, con el fin de garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos que ingresan al país, inspectores peruanos fueron enviados al extranjero para supervisar los procesos de producción.

En ese marco, 18 inspectores se encuentran en la República de India y otros 8 en la República Popular China, donde supervisan los procesos de fabricación en 28 plantas para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Coordinación con EsSalud

El ministerio también señaló que, como parte de la articulación del sistema sanitario, se dispuso el préstamo temporal de 2.000 dosis de insulina al Seguro Social de Salud.

La medida busca asegurar la continuidad del tratamiento de los pacientes asegurados mientras se refuerza el abastecimiento en los diferentes establecimientos del sistema público.

Finalmente, el Minsa indicó que mantiene coordinación permanente con EsSalud para optimizar la gestión de los recursos estratégicos en salud y fortalecer una respuesta conjunta frente a las necesidades de los pacientes.

El sector reiteró que continuará adoptando medidas para garantizar el acceso oportuno a medicamentos esenciales, de modo que las personas con diabetes en todo el país puedan mantener su tratamiento sin interrupciones.

VIDEO RECOMENDADO

Accidente fatal en provincia Gran Chimú, La Libertad: maniobra riesgosa causa muerte de padre y hija de 3 años, arrastrados por río Chimú. Madre sobrevivió. Mujer de 18 años rescatada con lesiones leves tras horas de búsqueda. Puente dañado desde febrero por camión, usado por falta de rutas alternas.

SOBRE EL AUTOR