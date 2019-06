Línea Amarilla: víctimas de asalto en túnel evalúan denunciar a Lamsac

Ha pasado más de un mes desde la noche del sábado 20 de abril, cuando una familia sufrió un asalto a mano armada, nada menos que en pleno túnel de la Vía Expresa de Línea Amarilla. El robo en el que intervienen tres sujetos fue grabado en video por las cámaras de seguridad y ahora circula en las redes sociales.



Giorigio Giorffino, su esposa, Melissa Villavicencio, y su madre, María Inchaustegui, a quien acababan de recoger del aeropuerto del Callao, fueron las víctimas del asalto. Eran las 11:20 de la noche cuando un auto de placa de rodaje A7Q-196 intercepta la camioneta en la que se desplazaban, luego bajan tres hombres con armas, los amenazan y se llevan dinero (US$1.000), celulares, tablets, maletas y el vehículo.

► Túnel de Línea Amarilla: ¿qué pasó en el asalto que registró un video de seguridad?



La vía se encontraba vacía. La desesperación los hizo correr en busca de ayuda, como se puede ver en el video. Melissa Villavicencio, en comunicación con El Comercio, criticó la falta de seguridad y consideró que no fueron atendidos a tiempo. “Ellos pueden ver el asalto en tiempo real porque realizan un zoom (acercamiento). Estaban viendo lo que estaba pasando y omitieron ayudarnos. Nadie nos socorrió, nadie nos ayudó”, dijo la víctima del robo.

Indicó que están evaluando tomar medidas legales contra la empresa administradora Lamsac. “Esto ya está sobrepasando el tema de un asalto callejero porque es un lugar privado, una concesionaria, donde uno paga un peaje y en lo que menos piensa es en que te van a asaltar porque estás pagando por la seguridad”, afirmó. Al respecto, su abogado José Carlos Álvarez, confirmó que se está avaluando llevar el caso por la vía penal o civil, dependiendo de los resultados de la investigación policial, y solicitar una indemnización.

"Estamos evaluando las acciones legales contra Lamsac porque lamentablemente no ha querido asumir ningún tipo de responsabilidad en los hechos, lo cual consideramos que es una conducta incorrecta y falta de solidaridad para los usuarios (...) No queremos decir que ellos sean los culpables del robo; sin embargo ellos no aceptan ningún tipo de responsabilidad de los ciudadanos que usamos sus vías", comentó el defensor legal.

Asalto ocurrió el 20 de abril. Fue captado por las cámaras de seguridad. (Video: Twitter)

- Lamsac: activación del protocolo -

Tras conocerse el video, la concesionaria Lamsac emitió un comunicado detallando las acciones que se tomaron algunas medidas como alertar a la Policía Nacional del Perú, "responsable de actuar en situaciones como ésta".



"Reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas de esta experiencia ocasionada por delincuentes. Este es un hecho que evidencia, una vez más, el problema de inseguridad ciudadana que afecta a toda Lima Metropolitana", señala el comunicado.

Fuentes de la concesión informaron a este Diario que por esta vía transitan más de 170 mil vehículos al día y que la seguridad ciudadana no es parte de la responsabilidad de la concesión, que es una vía privada-pública, para ello reciben el apoyo de la Policía Nacional.

Según Lamsac, se trata del primer y único robo de este tipo ocurrido desde la inauguración de la vía en junio del año pasado. Se cuenta con un Centro de Control de Operaciones para tratar emergencias.

- No hay detenidos -

Álvarez indicó que hasta el momento no hay detenidos. La investigación se encontraría estancada pese a los videos de las cámaras que podrían ayudar a identificar a los delincuentes.



“Hay una falta de acuciosidad por parte de la Policía porque al momento en que entran a la Línea Amarilla, ellos han tenido que pagar un peaje y si se tiene identificado el momento en el que para el vehículo, se puede hacer una toma del rostro”, indicó el abogado.

Tras el asalto, y gracias al GPS del celular de una de las víctimas, es que se pudo recuperar la camioneta robada, que fue abandonada cerca de la comisaría de Breña.

Para Melissa Villavicencio resulta sospechoso el asalto. Negó haber recibido amenazas o muestras de seguimiento pues no realizaron ninguna parada en un banco luego de salir del aeropuerto. Incluso cuestionó la difusión del video al que no han podido acceder.

“Lo que me parece extraño es que hace poco en su libro de reclamaciones solicité los videos y me dijeron que se los mandan a la Policía (...). Nos ha sorprendido porque llegó a través de amigos”, comentó. La denuncia y la investigación por el asalto se encuentra en manos de la comisaría del Rímac.