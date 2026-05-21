Un asesinato más se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho. Esta vez, un sicario terminó con la vida de un taxista colectivo, identificado como Jorge Cárdenas Gavilán, de 51 años. Producto del ataque, un pasajero que se encontraba al lado del conductor resultó herido.

El atentado ocurrió cerca de las 7:44 p.m. de ayer, miércoles 20 de mayo, cuando una miniván de la empresa “Los Amarillos” circulaba por la avenida Las Lomas, cerca al cruce con el jirón Cajamarquilla, en la zona de Zárate.

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Según contaron los testigos, el atentado se produjo cuando el automóvil colectivo se detuvo ante una luz roja del semáforo. Los delincuentes ya estaban en la zona esperando para perpetuar el crimen.

El chófer Jorge Cárdenas Gavilán manejaba su auto colectivo con el máximo de su capacidad, hecho que no le importó a los atacantes, quienes dispararon contra la unidad. Los vecinos de la zona auxiliaron a las víctimas y las trasladaron hacia el hospital Hipólito Unanue; sin embargo, el conductor no sobrevivió.

Por su parte, el pasajero herido fue identificado como Jesús Manuel Rojas Castro (40) permanece internado con estado reservado. Cabe resaltar que los delincuentes huyeron en una moto en dirección al distrito de El Agustino, según reportaron testigos del atentado.

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Investigación policial

Tras el atentado, la Policía Nacional del Perú llegó hasta la zona para iniciar las pericias correspondientes. Hasta el momento se desconoce el móvil, pero adelantaron que los delincuentes habrían utilizado revólveres, pues aún no han encontrado casquillos en la escena del crimen.

“No hemos encontrado casquillos en la zona, lo que nos hace presumir que hayan sido utilizados revólveres. Ya los peritos se están encargando de realizar la inspección técnico criminalística correspondiente. No hemos encontrado casquillos, sabemos que los impactos han sido en la parte superior del cuerpo”, señaló el efectivo de la PNP.

“Se ha iniciado inmediatamente una persecución por parte de un patrullero policial que circunstancialmente transitaba por el lugar. Los ha seguido aproximadamente por cinco cuadras. Sin embargo, el tráfico de la zona y la versatilidad de las motos han impedido que esta persecución prosiga”, añadió.