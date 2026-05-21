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Sicario asesina a chofer de colectivo y deja un herido. (Foto: Captura de video / "América Televisión")
Sicario asesina a chofer de colectivo y deja un herido. (Foto: Captura de video / "América Televisión")
Por Redacción EC

Un asesinato más se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho. Esta vez, un sicario terminó con la vida de un taxista colectivo, identificado como Jorge Cárdenas Gavilán, de 51 años. Producto del ataque, un pasajero que se encontraba al lado del conductor resultó herido.

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