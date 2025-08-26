San Isidro: choque entre camioneta municipal y auto deja cinco heridos. Foto: Buenos Días Perú
San Isidro: choque entre camioneta municipal y auto deja cinco heridos. Foto: Buenos Días Perú
Redacción EC
Tras el violento accidente ocurrido la mañana de hoy, martes 26 de agosto, en el que una camioneta del Serenazgo de chocó con un auto y un scooter, la intersección de la avenida Jorge Basadre con la calle Las Palmeras, la municipalidad del distrito se pronunció al respecto.

La comuna lamentó “profundamente” este hecho y garantizó que se realizarán todas las investigaciones pertinentes para determinar las causas y quienes resulten responsables.

Además, precisó que luego del impacto entre los vehículos, equipo de paramédicos y ambulancia, en coordinación con SAMU y bomberos, auxiliaron a la joven afectada.

“Ella, los ocupantes de la unidad de Tránsito y el conductor del auto, reciben la asistencia médica necesaria para su recuperación”, precisa el escrito.

¿Qué pasó en el accidente?

El comunicado señala que una camioneta municipal que se desplazaba por la vía preferencial en la avenida Basadre, impactó con un automóvil particular que iba en sentido opuesto y que realizó un giro a la izquierda, de forma intempestiva, hacia la calle Las Palmeras, “lo que provocó que nuestra unidad vehicular perdiera el control y como consecuencia impactara contra una persona que iba en un scooter”.

