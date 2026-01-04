MDN
Familias aprovechan el atardecer para tomarse fotos antes de iniciar el retorno tras la jornada en la playa. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Familias aprovechan el atardecer para tomarse fotos antes de iniciar el retorno tras la jornada en la playa.

  Familias aprovechan el atardecer para tomarse fotos antes de iniciar el retorno tras la jornada en la playa.
    Familias aprovechan el atardecer para tomarse fotos antes de iniciar el retorno tras la jornada en la playa.

  • El atardecer reúne a veraneantes que se detienen a registrar el paisaje antes de continuar su camino. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
    El atardecer reúne a veraneantes que se detienen a registrar el paisaje antes de continuar su camino.

  • El cierre del día transforma los accesos a la playa en un punto de intenso movimiento peatonal. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
    El cierre del día transforma los accesos a la playa en un punto de intenso movimiento peatonal.

  • Sombrillas plegadas y toallas enrolladas reflejan el término de una jornada de verano. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
    Sombrillas plegadas y toallas enrolladas reflejan el término de una jornada de verano.

  • El ambiente familiar se mantiene en la playa, con mascotas integradas a la jornada veraniega. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
    El ambiente familiar se mantiene en la playa, con mascotas integradas a la jornada veraniega.

  • Calles aledañas al litoral lucen concurridas tras una jornada calurosa. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
    Calles aledañas al litoral lucen concurridas tras una jornada calurosa.

  • La luz del atardecer marca el cierre de un día de playa. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
    La luz del atardecer marca el cierre de un día de playa.

Cientos de personas comenzaron a dejar las playas de y tras una jornada marcada por el sol y el mar. Familias completas, algunas acompañadas de mascotas, se desplazaron por calles y escaleras peatonales.

El movimiento se concentró en los accesos al litoral. Sombrillas cerradas, mochilas y artículos de playa evidenciaron el cierre del día. Asimismo, el flujo peatonal aumentó conforme cayó la tarde, generando escenas de alta concurrencia en la zona.

MIRA: LATAM Airlines anuncia suspensión provisional de vuelos a Aruba y Curazao

En paralelo, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecuta el Plan Verano 2026. Para ello, desplegó una flota con unidades de auxilio vial, grúas, ambulancias, motos y drones. Este trabajo se realiza en la Panamericana Sur y Norte, con apoyo de la Policía Nacional, los Bomberos y la ATU.

A través de EMAPE, se dispuso personal técnico para orientar el tránsito y atender emergencias. También se realizan labores de mantenimiento vial, señalización y limpieza. La entidad recordó que la Central de Emergencias 939 561 906 opera las 24 horas, todos los días.

Como parte del plan, se aplicará el cambio de sentido de la vía los domingos de enero a marzo, así como en fechas específicas, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. Con ello, se busca agilizar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Finalmente, la ATU mantiene en funcionamiento el Servicio Playero, con rutas autorizadas hacia playas del sur, norte y Callao. El servicio opera de lunes a domingo, de 6 a. m. a 8 p. m., y cuenta con fiscalización en puntos estratégicos para ordenar el traslado de los veraneantes.

