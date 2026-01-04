Cientos de personas comenzaron a dejar las playas de Chorrillos y Barranco tras una jornada marcada por el sol y el mar. Familias completas, algunas acompañadas de mascotas, se desplazaron por calles y escaleras peatonales.

El movimiento se concentró en los accesos al litoral. Sombrillas cerradas, mochilas y artículos de playa evidenciaron el cierre del día. Asimismo, el flujo peatonal aumentó conforme cayó la tarde, generando escenas de alta concurrencia en la zona.

En paralelo, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecuta el Plan Verano 2026. Para ello, desplegó una flota con unidades de auxilio vial, grúas, ambulancias, motos y drones. Este trabajo se realiza en la Panamericana Sur y Norte, con apoyo de la Policía Nacional, los Bomberos y la ATU.

A través de EMAPE, se dispuso personal técnico para orientar el tránsito y atender emergencias. También se realizan labores de mantenimiento vial, señalización y limpieza. La entidad recordó que la Central de Emergencias 939 561 906 opera las 24 horas, todos los días.

Como parte del plan, se aplicará el cambio de sentido de la vía los domingos de enero a marzo, así como en fechas específicas, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. Con ello, se busca agilizar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Finalmente, la ATU mantiene en funcionamiento el Servicio Playero, con rutas autorizadas hacia playas del sur, norte y Callao. El servicio opera de lunes a domingo, de 6 a. m. a 8 p. m., y cuenta con fiscalización en puntos estratégicos para ordenar el traslado de los veraneantes.