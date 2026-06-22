Santiago de Surco es uno de los distritos con mayor dinamismo residencial y comercial de Lima Metropolitana. Reconocido por albergar importantes centros educativos, zonas empresariales y áreas tradicionales que aún conservan parte de su identidad histórica, el distrito volverá a participar en unas elecciones municipales decisivas para su futuro.

El proceso electoral será determinante para definir el rumbo de una jurisdicción que, debido a su acelerado crecimiento, enfrenta desafíos vinculados a la seguridad ciudadana, la movilidad urbana, la fiscalización del desarrollo inmobiliario y la preservación de espacios públicos.

Un distrito extenso y diverso

Santiago de Surco cuenta con una superficie aproximada de 52 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los distritos más extensos de Lima moderna. En su territorio conviven urbanizaciones residenciales consolidadas, centros comerciales, instituciones educativas, clubes privados y sectores tradicionales que evidencian el crecimiento sostenido que ha experimentado durante las últimas décadas.

Parque de la familia. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

Asimismo, forma parte del grupo de distritos con mayor capacidad recaudadora de la capital, situación que genera una elevada expectativa vecinal respecto a la calidad de los servicios municipales y la ejecución de obras públicas.

La última elección y el actual gobierno municipal

En las últimas elecciones municipales, los surcanos eligieron como alcalde a Carlos Bruce Montes de Oca, quien asumió el cargo para el periodo 2023-2026.

Carlos Bruce, alcalde de Santiago de Surco | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

Durante su gestión, la comuna ha priorizado acciones relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la recuperación de espacios públicos y la ejecución de obras orientadas a mejorar la transitabilidad. Sin embargo, algunas medidas también han generado controversia entre vecinos, especialmente en temas vinculados al desarrollo urbano y al impacto del crecimiento inmobiliario en determinadas zonas del distrito.

¿Quiénes han sido elegidos alcaldes de Surco?

Carlos Bruce Montes de Oca (2023-2026) Elegido por Avanza País. Su gestión ha puesto énfasis en la seguridad ciudadana, la modernización de servicios municipales y la recuperación de espacios públicos.

Jean Pierre Combe Portocarrero (2022-2023) Asumió la alcaldía de manera transitoria tras la suspensión de Jorge Muñoz Wells como alcalde de Lima Metropolitana y la vacancia del entonces alcalde distrital. Permaneció en el cargo hasta el final del período municipal.

Roberto Gómez Baca (2019-2022) Fue elegido por Solidaridad Nacional. Durante su administración impulsó obras de infraestructura vial y programas dirigidos a mejorar la seguridad ciudadana.

Roberto Gómez Baca (2015-2018) Ejerció un segundo mandato consecutivo al frente del distrito, enfocándose en el mantenimiento urbano y la ejecución de proyectos de inversión pública.

Juan Manuel del Mar Saavedra (2011-2014) Su gestión estuvo marcada por iniciativas vinculadas al ordenamiento del distrito y mejoras en infraestructura local.

Juan Manuel del Mar Saavedra (2007-2010) Durante este período se ejecutaron obras de renovación urbana y ampliación de servicios municipales en diversos sectores de Surco.

Obras emblemáticas y desafíos pendientes

Entre los principales espacios y referentes del distrito destacan el Parque de la Amistad, la Plaza de Armas de Surco, el tradicional Pueblo de Santiago de Surco, el Parque Voces por el Clima y el entorno del Morro Solar en las zonas limítrofes del distrito.

Render de la transformación de la Plaza de Armas de Surco.

No obstante, los próximos años plantearán importantes desafíos para la futura gestión municipal. Vecinos han expresado preocupación por la congestión vehicular en avenidas de alto tránsito, el impacto de la Vía Expresa Sur, la inseguridad ciudadana, el mantenimiento de áreas verdes y la regulación del crecimiento inmobiliario.

Asimismo, la convivencia entre sectores tradicionales y nuevas zonas de desarrollo urbano continúa siendo uno de los principales temas de discusión en el distrito.

¿Quiénes postulan a la alcaldía de Surco?

La relación definitiva de candidatos aún no ha sido oficializada. Según el cronograma electoral, el 5 de agosto vence el plazo para la publicación de las listas admitidas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, los registros de candidaturas para elecciones primarias permiten identificar a algunas de las principales figuras que buscan competir por la alcaldía de Santiago de Surco.

Uno de los nombres más conocidos es el de Roberto Gómez Baca, quien postula por Avanza País. Gómez fue alcalde de Surco durante dos periodos consecutivos, entre 2015 y 2022, y busca retornar al cargo después de cuatro años. Durante su gestión impulsó proyectos de infraestructura vial, seguridad ciudadana y recuperación de espacios públicos.

También destaca la candidatura de Jean Pierre Combe Portocarrero, postulante de Alianza para el Progreso (APP). Combe asumió la alcaldía en 2022 tras completar el periodo municipal y ahora busca mantenerse al frente de la comuna mediante el voto popular.

Por Somos Perú figura Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza, empresario, asesor del actual alcalde y actor político local que anteriormente participó en procesos electorales distritales. Su candidatura se presenta como una alternativa orientada a la gestión municipal y el desarrollo urbano del distrito.

Otra agrupación que presenta una candidatura definida es Acción Popular, que lleva como postulante a Oswaldo Martín Moreno Rivera, exregidor y dirigente político con experiencia en asuntos de gestión pública local.

El Partido Morado, por su parte, presenta a Betty Fani Fernández Gallarday, quien cuenta con experiencia en la administración pública y busca posicionarse en una contienda marcada por la presencia de exautoridades y actuales funcionarios municipales.

Asimismo, Juntos por el Perú inscribió la candidatura de Leonel Javier Bautista Campo, mientras que Renovación Popular presenta a Juan Alejandro Palma Aurazo como aspirante a la alcaldía distrital.

El escenario electoral también incluye a agrupaciones como Podemos Perú y el Partido Patriótico del Perú. No obstante, sus registros de elecciones primarias todavía consignan candidaturas pendientes de designación o sujetas a definiciones internas de las organizaciones políticas.

—Los regidores—

Además de las candidaturas a la alcaldía, las listas incorporan a exfuncionarios municipales, dirigentes vecinales, profesionales y empresarios vinculados a la vida política y social de Santiago de Surco.

Entre ellos figuran nombres con experiencia en gestión pública local, participación en organizaciones vecinales y actividades empresariales, quienes integran las nóminas que acompañarán a los aspirantes al sillón municipal.

No obstante, la conformación final de las listas de regidores dependerá de los procesos internos de cada organización política y de la evaluación que realicen las autoridades electorales en las próximas semanas.

¿Cuándo serán las elecciones?

Los ciudadanos acudirán a las urnas el próximo 4 de octubre para elegir a sus autoridades municipales. Los comicios definirán quién conducirá a Miraflores durante los siguientes cuatro años.