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Resumen

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Santiago de Surco es uno de los distritos con mayor dinamismo residencial y comercial de Lima Metropolitana. Reconocido por albergar importantes centros educativos, zonas empresariales y áreas tradicionales que aún conservan parte de su identidad histórica, el distrito volverá a participar en unas elecciones municipales decisivas para su futuro.

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