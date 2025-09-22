Hospital Perú de EsSalud brindó más de 3000 atenciones médicas a asegurados en Abancay.

Un total de 3175 atenciones médicas brindó el Hospital Perú, del Seguro Social de Salud ( EsSalud ), en la ciudad de Abancay , en la región Apurímac, con el objetivo de disminuir la brecha de atenciones en consultas externas en dicha zona del país.

Este operativo duró una semana. Se inició el lunes 15 y culminó el domingo 21 de setiembre. Las atenciones se dieron en el Hospital I Abancay y en las especialidades de medicina interna, ginecología, medicina física y rehabilitación, urología, terapia física y enfermería, entre otras.

El Hospital Perú, de la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud, es un hospital móvil que se despliega en distintas regiones del país para complementar la oferta de los centros asistenciales y reducir la lista de espera de pacientes asegurados.

Se prevé más de 4400 atenciones en Yurimaguas

Denisse Chávez, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, indicó que profesionales del Hospital Perú llegarán a Yurimaguas, en Loreto, donde se prevé brindar más de 4400 atenciones médicas.

Este operativo se llevará a cabo entre el 23 y el 30 de setiembre. Durante estos días se ofrecerán atenciones en medicina interna, medicina general, oftalmología, gastroenterología, ginecología, ecografía, odontología y obstetricia, entre otras especialidades. Además, se realizarán 80 cirugías de cataratas, con el objetivo de mejorar la visión los asegurados.

En lo que va del 2025, el Hospital Perú ha realizado más de 200.327 atenciones en 47 operativos, y más 1200 cirugías de cataratas en Cajamarca, San Martín, Arequipa, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, entre otras regiones, llevando salud y esperanza a miles de peruanos.