El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dio un nuevo inicio a las campañas sociales de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) en Loreto , con lo que se restituyen los servicios del Estado a las comunidades nativas en la zona del Putumayo después de varios meses, como parte de las acciones priorizadas por el Gobierno de transición.

“Hoy tenemos un solo objetivo: brindar servicios públicos de calidad con estas 160 mil atenciones para pobladores de 600 comunidades de nuestra Amazonía. Aquí estamos unidos para promover el desarrollo y el acceso a servicios para quienes más lo necesitan”, expresó la ministra Lesly Shica Seguil.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La titular del Midis participó en el inicio de las campañas sociales de las PIAS en Loreto, estrategia fluvial que, en coordinación con diversas entidades públicas, tiene como meta brindar en esta oportunidad más de 160 mil atenciones para mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades amazónicas.

Desde la Base Naval Manuel Clavero, en Iquitos, zarparon las PIAS Napo, Morona, Putumayo I, Putumayo II y el BAP Yahuas. Son 33 días de navegación por más de 100 puntos de atención para acercar servicios médicos, sociales y financieros, a cerca de 17 mil personas asentadas en 600 comunidades de los pueblos indígenas u originarios, y de difícil acceso.

Meta de atenciones del 2025 superada

La proyección para este 2025 con las PIAS fluviales, aéreas y lacustre, en las regiones de Loreto, Ucayali y Puno, es llegar a 119,068 usuarios, y hasta setiembre ya se atendieron a 124,760. En cuanto a atenciones, se había previsto como 1 millón 597 mil 876, y hasta setiembre último se brindaron ya 1 millón 773,772 servicios. Son 58 campañas sociales las programadas para este año, de las cuales ya se ejecutaron 43.

La titular del Midis recordó que en las PIAS los usuarios podrán tramitar la afiliación al SIS, la entrega y actualización de datos del documento nacional de identidad (DNI) y la clasificación socioeconómica de familias nativas.

Se brindarán también servicios financieros, entre ellos, la apertura de cuentas de ahorro y el pago de subvenciones de los programas sociales del Midis. Todos estos servicios se dan con apoyo de intérpretes de lenguas originarias. En cada plataforma fluvial, profesionales de más de diez entidades del Estado brindarán servicios en las especialidades de medicina general, enfermería, odontología, obstetricia, laboratorio, y la atención de gestantes y nacimientos a bordo.