A través de un comunicado, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó durante la madrugada de este martes, 4 de noviembre, que las clases en los colegios públicos se desarrollarán de manera virtual debido al paro de transportistas convocado en Lima y Callao.

Esta medida atiende a las solicitudes de numerosos padres de familia y en resguardo de la seguridad de la comunidad educativa.

“Se deja sin efecto el comunicado N° 10-2025 DRELM emitido recientemente y se dispone que este martes 4 de noviembre las clases en las instituciones educativas públicas se desarrollen de manera remota”, se lee en el escrito.

Sobre los colegios particulares, el Ministerio de Educación (Minedu) precisó que esta disposición también recae sobre ellos, sin embargo, en el marco de su autonomía, podrán adoptar las medidas que consideren necesarias.

Asimismo, la DRELM anunció que se realizará un monitoreo permanente en coordinación con las autoridades competentes para asegurar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de toda la comunidad escolar.

Empresas de transporte en el paro

Entre las empresas de transporte que paralizarán sus labores el 4 de noviembre están Sol de Oro, Santa Catalina, Urbanito, Etuchisa, Edilberto Ramos, Loritos, Consorcio Vías, El Rápido, Corporación CTI, Transportes Cruz del Centro, Vipusa, La 41, Consorcio Villa, la Zeta, El Cóndor, Huáscar, La 50, Santa Cruz, entre otras.

Las principales avenidas como Universitaria, Túpac Amaru, Panamericana Norte, mientras que, en el sur, las vías como Pastor Sevilla, Defensores del Morro (conocida como Huaylas), Panamericana Sur, Camino Real, entre otras, serían las afectadas por el paro.

Cabe señalar que ayer, en la noche, un bus de la empresa ETUL4SA fue baleado por extorsionadores en Chorrillos. Horas más tarde, una mototaxi de Arabicus quemado.