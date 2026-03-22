Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por

Desde hace 14 años, el Programa Nacional Cuna Más, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), promueve el desarrollo infantil temprano en las zonas más vulnerables de nuestro país, garantizando el acceso gratuito a los servicios de cuidado diurno y acompañamiento a familias en beneficio de 339,000 niños usuarios menores de 36 meses. El programa social también brinda atención a 20,995 madres gestantes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.