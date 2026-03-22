Desde hace 14 años, el Programa Nacional Cuna Más, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), promueve el desarrollo infantil temprano en las zonas más vulnerables de nuestro país, garantizando el acceso gratuito a los servicios de cuidado diurno y acompañamiento a familias en beneficio de 339,000 niños usuarios menores de 36 meses. El programa social también brinda atención a 20,995 madres gestantes.

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Con la finalidad de crear espacios seguros y acogedores para los niños, el programa Cuna Más del Midis cuenta con 2522 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI), que brindan el servicio de cuidado diurno, donde más de 63 000 niños usuarios reciben cuidados con un enfoque cariñoso y sensible; además de una alimentación balanceada y nutritiva (tres veces al día). Aquí, mediante el juego, los niños aprenden y exploran nuevas experiencias, sentando las bases para el inicio de su etapa preescolar.

En el marco del 14.º aniversario del programa del Midis, la ministra Lily Vásquez Dávila precisó que, cuando no hay un CIAI cercano, Cuna Más, a través del Servicio de Acompañamiento a Familias, lleva orientación y un mensaje de esperanza a los hogares de más de 276,000 familias usuarias, promoviendo una crianza saludable y sensible.

“Esta importante labor que brindamos en favor de la primera infancia es posible gracias al modelo de cogestión de Cuna Más, donde el Estado y la comunidad organizada coordinan acciones en beneficio de su localidad”, señaló la titular del Midis.

Asimismo, dijo que el programa cuenta con el compromiso de un equipo de voluntarias conformado por más de 77.000 actoras comunales que desempeñan roles como el de madre cuidadora, guía de familia, madre guía, socia de cocina, facilitadora, repartidor de alimentos, entre otros. “También contamos con el apoyo de juntas directivas y comités de gestión de la misma comunidad”, añadió la ministra Vásquez.

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Certificación de competencias

En reconocimiento al rol fundamental que desempeñan las voluntarias, desde el 2020, el Programa Nacional Cuna Más promueve la certificación de competencias con el respaldo del Servicio Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), que a la fecha ha certificado a cerca de 1400 actoras comunales, entre madres cuidadoras y facilitadoras.

De esta forma, se reconoce su experiencia, desempeño y competencias para desarrollar su labor en favor de la primera infancia. Para el 2026, el reto es mayor, se tiene previsto evaluar a cerca de 4000 voluntarias a nivel nacional.

En este marco de aniversario, se debe destacar que, desde hace 14 años el Programa Nacional Cuna Más del Midis ha priorizado la primera infancia en las zonas más vulnerables.