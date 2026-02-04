Minsa: con solo con DNI pacientes accederán gratis a detección de cáncer

En declaración a los medios, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Quiroz, indicó que en los próximos meses los peruanos y peruanas con solo portar su DNI podrán acceder gratis a exámenes de detección de cáncer en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Quiroz sostuvo que la atención será completamente gratuita sin importar si la persona tiene “SIS, EsSalud, pertenece a la sanidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía, cuenta con seguro privado o no tiene ningún tipo de cobertura”.

Luis Quiroz el actual ministro de Salud. Foto: GEC

Cáncer: enfermedad de alto costo

El galeno resaltó que debido al costo elevado de medicamentos contra del cáncer, el 20 % de la población no accede a ellos. Incluso, apuntó que los países más desarrollados lo pueden afrontar, en ese sentido, la prevención es fundamental.

“El despistaje debe hacerse de manera anual, porque la detección temprana salva vidas. El cáncer, identificado a tiempo, puede curarse con los tratamientos existentes”, remarcó en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.

Diagnósticos gratuitos en febrero

También señaló que a lo largo de febrero el Ministerio de Salud está llevando a cabo evaluaciones preventivas gratuitas para la detección temprana de cáncer de mama, próstata, cuello uterino, colon y otras enfermedades oncológicas, en los establecimientos de salud del país.

Estas jornadas están orientadas a mujeres y hombres de entre 18 y 70 años y se realizan del 1 al 28 de febrero en los centros de atención del Minsa a nivel nacional.

Por su parte, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) informó que hasta el 50 % de los casos de cáncer podrían prevenirse mediante hábitos de vida saludables y la detección temprana.