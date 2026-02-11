Muere perrito tras ser atacado por pitbull en Jesús María

‘Valentino’, el perro de 15 años que fue atacado por otro de raza pitbull en Jesús María falleció producto de un paro respiratorio a consecuencia de las heridas causadas. Sus dueños exigen justicia a las autoridades y además indicaron que tomarán acciones legales contra el dueño del animal.

Desde la residencial San Felipe, lugar donde ocurrió la agresión, la familia del can realizó una vigilia donde contó que a pesar de haber superado con éxito una intervención quirúrgica inicial, murió.

El dueño de la ‘Valentino’, Jimmy Chisque, precisó que el hecho pasó el pasado domingo en horas de la noche, cuando el pitbull, que de acuerdo con los testigos no portaba bozal ni correa, atacó de forma reiterada a ‘Valentino’ durante varios minutos.

Augusto Santamaría Guevara, dueño del perro pitbull que atacó a 'Valentino', en Jesús María. (Captura: ATV)

Denuncia penal contra dueño del pitbull

Chisque sostuvo que intentó conversar con Augusto Santamaría Guevara, sin embargo, este lo amenazó en varias oportunidades. Ahora, evalúan una denuncia penal para lograr una sanción ejemplar y evitar que situaciones similares afecten a otros vecinos de la zona.

Municipalidad de Jesús María lo multa

La Municipalidad de Jesús María procedió a multar al dueño del pitbull con un monto que supera los 11 mil soles, equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por no usar bozal ni correa y por la agresión física a otro animal.

