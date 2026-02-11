Muere perrito tras ser atacado por pitbull en Jesús María

Resumen

‘Valentino’, el perro de 15 años que fue atacado por otro de raza pitbull en Jesús María. (Captura: ATV)
‘Valentino’, el perro de 15 años que fue atacado por otro de raza pitbull en Jesús María falleció producto de un paro respiratorio a consecuencia de las heridas causadas. Sus dueños exigen justicia a las autoridades y además indicaron que tomarán acciones legales contra el dueño del animal.

