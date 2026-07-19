El TEDxTukuy Women 2026 se realizará el próximo 15 de agosto. (Foto: Difusión)
El TEDxTukuy Women 2026 se realizará el próximo 15 de agosto. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El TEDxTukuy Women abordará en su edición 2026 temas como las violencias de género, liderazgo indígena, familias homoparentales, derechos de la comunidad LGBTIQ+ y derechos de personas con discapacidad.

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