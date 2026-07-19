El TEDxTukuy Women abordará en su edición 2026 temas como las violencias de género, liderazgo indígena, familias homoparentales, derechos de la comunidad LGBTIQ+ y derechos de personas con discapacidad.

El evento más grande de su tipo en el país regresa este sábado 15 de agosto bajo el concepto “Imparables”: una propuesta que nace de una tensión real. Las conversaciones sobre diversidad y equidad avanzan y retroceden, los espacios se abren y se cierran, los logros se celebran al mismo tiempo que somos testigos de muchos retrocesos.

Con el respaldo de la licencia TEDx y más de diez años de trayectoria, TEDxTukuy Women ha consolidado un formato que lo distingue de otros espacios similares: charlas preparadas con rigor metodológico, construidas para durar más allá del día del evento.

Las ponencias de ediciones anteriores acumulan miles de vistas en el canal oficial TEDxTalks y han circulado en medios nacionales e internacionales, convirtiendo cada edición en un archivo vivo de ideas que siguen circulando.

“Nos enorgullece haber construido durante once años un espacio para conversaciones que importan a la sociedad. Temas como la violencia de género, las familias homoparentales o el liderazgo indígena son urgentes y necesarios, y sin embargo, rara vez ocupan el centro con la profundidad que merecen. Eso es lo que TEDxTukuyWomen hace: asegurarse de que lleguen ahí”, menciona Andrea Quintanilla, co-directora ejecutiva de TEDxTukuy Women.

La edición 2026 mantiene el principio editorial que ha caracterizado al evento: no es un espacio exclusivo ni excluyente. Está abierto a todas las personas, sin distinción de género, que buscan escuchar ideas que interpelan, incomodan y proponen.

“Este es un espacio para quienes quieren entender mejor y actuar. Los temas que ponemos en escena este año nos interpelan a todos: no hay un solo tema en esta edición que no nos afecte de alguna forma, independientemente de quiénes seamos”, señaló Marlene Molero, codirectora de TEDxTukuy Women 2026.

La curación de expositores prioriza la solidez del argumento y la relevancia del tema por encima de la notoriedad del nombre. Este año, las charlas abordan territorios que la conversación pública peruana sistemáticamente evita: la reinserción social de mujeres ex internas de prisión y la transición de jóvenes que egresan de albergues, dos poblaciones que el sistema abandona exactamente en el momento más crítico.

También la autonomía e independencia financiera femenina como condición estructural de la autonomía de las mujeres; el poder transformador de las becas y cómo garantizar el acceso a una educación de primer nivel es, en realidad, una decisión sobre el tipo de país que queremos construir; la doble victimización en procesos de denuncia por violencia de género y el peso que el sistema impone sobre quienes ya están navegando estos procesos.

Además, la reconstrucción de identidad corporal tras el cáncer de mama; y los setenta años del voto femenino en el Perú, un aniversario que invita a reflexionar sobre lo que se ganó, pero sobre todo a no dar por sentados nuestros derechos actuales. Son temas que pocas plataformas se atreven a poner en el centro.

Además de las charlas, el evento incluye espacios de networking diseñados para conectar a personas de distintos sectores alrededor de los mismos problemas.

TEDxTukuy Women forma parte de la plataforma TEDxTukuy, que desde hace 16 años organiza eventos en Lima, ha reunido a más de 300 expositores y acumula más de 5 millones de vistas en el canal oficial TEDxTalks.

El evento se llevará a cabo el sábado 15 de agosto, desde las 8 a.m. a 2 p.m., en San Isidro. Las entradas están disponibles en Joinnus - TEDxTukuy Women 2026. La organización también ha habilitado un programa de becas parciales para personas que requieran apoyo para asistir al evento. Las solicitudes pueden enviarse al correo asistentes@tedxtukuy.com.