A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), indicó que, debido al paro nacional convocado para hoy, 02 de octubre de 2025, exhorta a los empleadores a tomar medidas flexibles para sus trabajadores en el tema de sus horarios.

En ese sentido, el MTPE señaló que las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El tiempo de demora estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, será decidido por el empleador.

Asimismo, y, por ningún motivo, dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada que sea materia de sanciones disciplinarias.

Estas medidas se toman con la finalidad de priorizar el teletrabajo y sobre todo de salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento.