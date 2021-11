Conforme a los criterios de Saber más

Esta fue una edición especial, y en ella el Perú también brilló. Este lunes 22 de noviembre, el restaurante Central de Virgilio Martínez y Pía León fue reconocido como The Greatest Restaurant in Latin America 2013-2021, mientras que Maido, de Mitsuharu Tsumura, destacó en el puesto 2 de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2021. Gastón Acurio, dueño de Astrid & Gastón, celebró también el puesto 4 en el que se encuentra el restaurante que abrió hace 27 años junto a su esposa, Astrid Gutsche. Bajo el concepto “Pasado y futuro”, esta selección hizo una mirada retrospectiva a las ocho ediciones anteriores (del 2013 al 2020) para reconocer en tiempos de pandemia el trabajo de un sector que aunque golpeado ha sabido perseverar en los objetivos de innovación y creatividad, pero también defender una gastronomía con identidad propia y basada en productos locales de gran valor.

El anuncio fue transmitido en línea, conectando sedes en diferentes ciudades de la región, donde se realizaron encuentros presenciales que permitieron que comunidades gastronómicas de seis países se volvieran a reunir en Oaxaca, Bogotá, Quito, Sao Paulo, Lima, Mendoza y Santiago de Chile. Al flamante auditorio del nuevo Centro de Convenciones de la Universidad Católica, en San Isidro, llegaron cerca de 150 invitados, quienes debieron mostrar su carné de doble vacunación para acceder al evento, organizado cumpliendo los protocolos de sanidad requeridos. Desde octubre del 2019, cuando se realizó en Buenos Aires la última ceremonia prepandémica, no se veían abrazos eternos, sonrisas desbordantes y momentos de gran camaradería como se vivió este día.

Otros peruanos en la lista –que de ser 50 este año subió a 100 menciones– fueron La Mar (13), Osso (17), Rafael (20), Isolina (24), Fiesta (39), La Picantería (46), Kjolle (52), Mayta (56), Mil (61), Cosme (69), El Mercado (71), Mérito (78) y Costanera 700 (96). Además destacaron dos restaurantes peruanos en Buenos Aires: Osaka en el puesto 80 y La Mar en el 87.

Buena estrella

Desde su primera edición, en Lima en 2013, el Perú ha liderado este ránking de los mejores restaurantes: Astrid & Gastón ganó el primer año, Central los tres años siguientes, y Maido fue número uno en 2017, 2018 y 2019. El 2020, cuando se realizó la primera ceremonia virtual, se anunció como ganador a la parrilla Don Julio, de Argentina.

En la ceremonia de anoche, reconocimientos especiales también fueron otorgados. El galardón a Mejor Chef Mujer 2021 lo ganó la joven boliviana Marsia Taha, del restaurante Gustu, en La Paz. El premio Ícono fue para dos brasileños: la historiadora Adriana Salay y el chef de Mocotó, Rodrigo Oliveira, quienes crearon en 2020 la ONG Quebrada Alimentada, con la que sirvieron más de 80 mil comidas a personas de Sao Paulo que padecen hambre.

Por la originalidad de su propuesta, Anafe (Buenos Aires) fue anunciado como el restaurante One to Watch, mientras que el premio Chefs’ Choice para la mejor reinvención del año fue para Eduardo García, del restaurante Máximo de Ciudad de México. Otros destaques de la noche fueron los premios Art of Hospitality, otorgado a los chicos de Celele en Cartagena; y Restaurante sostenible para Corrutela, de Sao Paulo.

Virgilio Martínez: el mundo está mirando a la gastronomía latinoamericana. (EFE)