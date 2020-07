View this post on Instagram

🎙️ On July 23rd , at 10.30 pm, LAZZARO_Art doesn’t sleep will return to illuminate the streets of the world. The project, born in May between Rome and New York, now involves more than 60 international artists who produced their works during the lockdown period. The new group exhibition will be projected here and elsewhere. BANGKOK ISTANBUL RIGA ROME MILAN LONDON NEW YORK LIMA MEXICO CITY 🙏🏼 We thank Pietro Ruffo for creating this work that makes the world map flourish and Andrea Ciccarelli & Ambra Michelangeli for the music. Art didn’t sleep and is still not sleeping. _______________________________ 🎙️ Il 23 luglio, alle ore 22.30, LAZZARO_Art doesn't sleep tornerà ad illuminare le strade del mondo. Il progetto, nato a maggio tra Roma e New York, coinvolge adesso più di 60 artisti internazionali che hanno realizzato le loro opere durante il lockdown a tutte le latitudini. Qui e altrove sarà proiettata la nuova mostra collettiva. BANGKOK ISTANBUL RIGA ROMA MILANO LONDRA NEW YORK LIMA CITTÀ DEL MESSICO 🙏🏼 Ringraziamo Pietro Ruffo per aver creato l'opera che fa fiorire la carta geografica del mondo e Andrea Ciccarelli & Ambra Chiara Michelangeli per le musiche. L'arte non ha dormito e continua a non dormire. #lazzaro #artdoesntsleep @pietroruffoartist @seemsanoobukovic @calipso_violist