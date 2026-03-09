La actriz estadounidense Jennifer Runyon, recordada por su participación en la película “Los Cazafantasmas” (“Ghostbusters”) y en populares series de televisión de los años 80, falleció a los 65 años. La noticia fue confirmada por su colega Erin Murphy.

Runyon falleció el pasado 6 de marzo de 2026 tras enfrentar una breve batalla contra el cáncer. Una de las primeras personas en confirmar la noticia fue su amiga y también actriz Erin Murphy, a través de su cuenta oficial de Facebook.

En su red social, Murphy compartió una fotografía del recuerdo junto a Jennifer Runyon, donde recordó su amistad y expresó sus condolencias a la familia de la intérprete.

“Con enorme tristeza comparto que mi amiga Jennifer Runyon Corman ha fallecido tras una breve batalla contra el cáncer. Hay personas con las que sabes que serás amiga incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te echaré de menos, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y con tus preciosos hijos”, escribió en Facebook.

Runyon tuvo una carrera bastante destacada en cine y televisión desde la década de 1980. Su debut cinematográfico llegó con la película de terror “To All a Goodnight”, mientras que uno de sus trabajos más recordados fue su aparición en “Los Cazafantasmas” (1984).

En dicha película, Runyon interpretó a una estudiante en la escena inicial del experimento de percepción extrasensorial, secuencia que se convirtió en un momento icónico del filme. Ese mismo año también participó en la comedia “Up the Creek”.

Jennifer Runyon, recordada por su participación en la película “Los Cazafantasmas” falleció a los 65 años. (Foto: Columbia Pictures)

Además de su carrera en cine, la actriz alcanzó popularidad en televisión gracias a la serie “Charles in Charge”. También formó parte de otras series reconocidas como “Quantum Leap”, “Murder”, “She Wrote” y “Beverly Hills, 90210”.

En sus últimos años, Runyon se alejó parcialmente de la actuación y se dedicó a la docencia, aunque mantuvo vínculos con la industria del entretenimiento. Su partida deja un legado de más de tres décadas de trabajo en cine y televisión.