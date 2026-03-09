Resumen

Jennifer Runyon, recordada por su participación en la película “Los Cazafantasmas” falleció a los 65 años. (Foto: Columbia Pictures)
Por Redacción EC

La actriz estadounidense Jennifer Runyon, recordada por su participación en la película “Los Cazafantasmas” (“Ghostbusters”) y en populares series de televisión de los años 80, falleció a los 65 años. La noticia fue confirmada por su colega Erin Murphy.

