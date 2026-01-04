La aclamada película de animación “Paprika”, dirigida por el reconocido cineasta japonés Satoshi Kon, llegará a las salas de cine del Perú el 8 de enero de 2026 como parte de la celebración por sus 20 años desde su estreno original. El filme regresa a la pantalla grande en versión remasterizada.

Estrenada mundialmente en el Festival de Cine de Venecia 2006, “Paprika” fue recibida como una de las propuestas más audaces del certamen. Desde entonces, se consolidó como un referente del thriller psicológico y la ciencia ficción, destacando por su arriesgada narrativa y su potente imaginario visual.

Basada en la novela homónima de Yasutaka Tsutsui, la historia se sitúa en un futuro cercano donde una tecnología llamada DC Mini permite ingresar a los sueños humanos con fines terapéuticos. El conflicto surge cuando el dispositivo es robado y los límites entre la realidad y el mundo onírico comienzan a colapsar.

“Paprika” regresa a los cines peruanos para celebrar sus 20 años. (Foto: Captura de YouTube)

La trama sigue a la doctora Atsuko Chiba, una científica reservada que adopta el alter ego de Paprika para explorar los sueños como una detective onírica. Este personaje ha sido destacado por la crítica como una representación adelantada de un rol femenino autónomo y complejo dentro del cine de género.

Dirigida por Satoshi Kon, autor de títulos emblemáticos como “Perfect Blue” y “Millennium Actress”, “Paprika” marcó un punto de quiebre en la animación adulta. Su estilo visual sin restricciones y su montaje fluido influyeron en el cine posterior, siendo comparada en múltiples ocasiones con “El origen” de Christopher Nolan.

A dos décadas de su debut, “Paprika” mantiene una vigencia notable en un contexto marcado por la tecnología y la exploración de la mente humana.