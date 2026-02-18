Películas ganadoras de los Premios Goya se proyectarán gratis en Lima

Una selección exclusiva de las obras galardonadas en la 39 edición de los Premios Goya (2025) será proyectada gratuitamente en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), sede San Borja, del 24 al 26 de febrero en Lima.
Esta iniciativa es posible gracias al ciclo itinerante ‘España en pantalla’, organizado por la Academia de Cine de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
El evento, coordinado localmente por el Centro Cultural de España en Lima (CCE) y la Embajada de España en Perú, ofrecerá una muestra de seis títulos que incluyen cortometrajes, documentales, cine de animación y ficción.
Las cintas seleccionadas no solo destacan por su calidad técnica, sino por su capacidad para generar conversación sobre problemáticas actuales. De acuerdo con el CCE, las películas elegidas “abordan cuestiones sociales y culturales contemporáneas”.
Entre esos temas incluyen “la migración, la memoria, la identidad, la violencia en contextos de conflicto y el impacto del cambio climático, poniendo en diálogo a la cinematografía española con debates de alcance global”.
El ciclo, que se desarrollará del 24 al 26 de febrero, contará con los siguientes títulos premiados:
- ‘La estrella azul’ (Javier Macipe): Ganadora de los premios a Mejor dirección novel y Actor revelación.
- ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ (C. Tangana): Documental premiado por su narrativa y su música original.
- ‘Mariposas negras’ (David Baute): Mejor película de animación, centrada en el impacto ambiental.
- ‘La gran obra’ (Alex Lora): Reconocido como el Mejor cortometraje de ficción.
- ‘Cafuné’: Mejor cortometraje de animación.
- ‘Semillas de Kivu’: Mejor cortometraje documental.
*Con información de EFE
