Por Sonia del Águila

Antes de que la industria entregue sus máximos reconocimientos en la gala central, el público tuvo la palabra. Este viernes 8 de mayo, en el marco de los Premios Platino Xcaret 2026, se entregaron los Premios Platino del Público, una distinción especial que no nace de jurados ni academias, sino del voto directo de los espectadores de Iberoamérica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.