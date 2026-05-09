Antes de que la industria entregue sus máximos reconocimientos en la gala central, el público tuvo la palabra. Este viernes 8 de mayo, en el marco de los Premios Platino Xcaret 2026, se entregaron los Premios Platino del Público, una distinción especial que no nace de jurados ni academias, sino del voto directo de los espectadores de Iberoamérica.

La gran protagonista de la jornada fue la película española “Los domingos”, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, que obtuvo el Premio Platino del Público a Mejor Película Iberoamericana de Ficción. La cinta, que sigue la historia de una joven de 17 años que anuncia a su familia su deseo de convertirse en monja de clausura, volvió a demostrar su conexión con la audiencia tras su exitoso recorrido por festivales y premiaciones.

Al recibir el galardón, sus productoras destacaron que el premio tenía un valor especial por venir de públicos distintos, de países diversos y de una región que no puede entenderse como una sola voz. “Tenemos veintitrés Iberoaméricas. Tenemos públicos con identidades comunes, pero también con diferencias”, expresaron durante la ceremonia.

El discurso también dejó una de las frases más emotivas de la jornada: “Afortunadamente, el cine es una de ellas”, dijeron al referirse a aquello que une a países, culturas y sensibilidades distintas. La frase resumió el espíritu de estos premios: celebrar las historias que viajan, emocionan y encuentran eco más allá de sus fronteras.

Otra de las grandes ganadoras fue "Chespirito: sin querer queriendo", elegida como Mejor Miniserie por el público. La producción, inspirada en la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, recibió el reconocimiento como un homenaje a uno de los creadores más queridos de la televisión latinoamericana. Sus productores agradecieron al público y resaltaron la dificultad de crear personajes capaces de trascender “fronteras, culturas y el tiempo”.

En actuación, el Premio Platino del Público a Mejor Interpretación Femenina en Cine fue para Patricia López Arnaiz por “Los domingos”. Aunque no pudo asistir, la actriz envió un mensaje en el que celebró recibir un premio de manos de una comunidad iberoamericana que representa, según dijo, “la posibilidad del encuentro con mayúsculas entre los pueblos en el respeto y la diversidad”.

El reconocimiento a Mejor Interpretación Masculina en Cine fue para el brasileño Wagner Moura por “O Agente Secreto”. En las categorías de series, el público distinguió a Álvaro Morte por “Anatomía” de un instante como Mejor Interpretación Masculina, y a Candela Peña por “Furia” como Mejor Interpretación Femenina.

La entrega de los Premios Platino del Público funcionó como antesala emotiva de la ceremonia central, que se realizará este sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret. Allí se conocerán los principales ganadores de una edición que llega con nuevas categorías y con producciones como Belén, "Los domingos", "El agente secreto", "Sirât", "El Eternauta" y "Anatomía de un instante" entre las más nominadas.

Pero, antes de la gala mayor, el público ya dejó claro su mensaje: las historias que emocionan, interpelan y acompañan siguen teniendo un lugar privilegiado en la memoria colectiva. En una región hecha de muchas voces, acentos y heridas compartidas, el cine y la televisión volvieron a confirmar que también pueden ser una forma de encuentro.

Premio Platino de Honor

Por otro lado, en la antesala de la gala central de los Premios Platino Xcaret 2026, Guillermo Francella recibió un adelanto del homenaje que se le rendirá oficialmente este sábado 9 de mayo con el Premio Platino de Honor. Visiblemente emocionado, el actor argentino agradeció la distinción y repasó los inicios de una carrera que construyó sin representantes ni mánager, a fuerza de persistencia, riesgo y una conexión popular que lo convirtió en una de las figuras más queridas e influyentes del audiovisual iberoamericano.